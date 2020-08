María Teresa Campos ha revelado qué datos conoce sobre la supuesta propuesta que Santiago Segura le ha hecho a ella y sus hijas para participar como actrices en una película.

A comienzos de esta semana Laura Fa soltaba el bombazo en ‘Sálvame‘. Sin que nadie lo esperara la periodista reveló el proyecto en el que podrían estar inmersas María Teresa Campos y sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego: una película dirigida por alguien tremendamente conocido como es Santiago Segura. Eran muy pocos los detalles que se conocían sobre este film, pero un día después han comenzado a conocerse más datos al respecto. La colaboradora comentaba este miércoles que solo una de ellas era conocedora de esta oferta de trabajo y, además, explicaba el contenido de este trabajo cinematográfico.

Según ella, María Teresa ejercería de madame y sus primogénitas de «pretty woman», algo sobre lo que han preguntado a la que fuera reina de las mañanas. La presentadora de televisión se ha confesado con el programa vespertino sobre este asunto y ha relatado qué sabe ella de toda historia que para la audiencia era desconocida. «No desmiento. De eso no sabía nada. Me dijo Carmen ‘mamá esto es una cosa que me dijo Santiago Segura que le gustaría hacer’, pero yo no sabía nada…», comentaba María Teresa Campos a última hora de este espacio. «Con el máximo respeto que tengo a Santiago Segura», añadía.

Ante estas palabras Carlota Corredera se apresuraba a preguntar: «¿Entonces eres chica ‘Santiago Segura?». Instante en el que entre carcajadas María Teresa ha respondido e incluso ha tirado alguna pullita a relaciones pasadas: «Te ha quedado muy mono, pero yo chica ya no soy de nadie. Lo que sí voy a hacer va a ser las ‘Hormigas blancas’, pero no digo en cuál porque es una sorpresa», ha puntualizado.

Sobre el argumento que se tiene previsto tratar en la película, María Teresa ha bromeado e incluso ha dicho que le haría mucha ilusión hacer de madame, no obstante, no ha querido aclarar más puntos ni dudas al respecto. «Lo único que tengo claro es que si hay algo que puedo decir es que si tengo respeto y admiración por Santiago, sé que él también lo tiene por mí», ha comentado.

Sus otras dos ofertas como actriz

No será la primera vez para el clan, ya que Terelu Campos ya ha desempeñado su papel como actriz en la serie de ‘Paquita Salas‘, donde, por cierto, ha alcanzado buenísimas críticas tras participar en ella. Tanto es así que incluso después de su trabajo en este exitoso proyecto, Los Javis ofrecieron a María Teresa Campos dos ofertas que ella no pudo rechazar. Javier Ambrossi y Javier Calvo fueron dos de sus invitados a su programa de Youtube, ‘Enredados en la Red’, y después de una charla muy cómplice, pusieron opciones sobre la mesa que sucumbieron a la malagueña.

La primera de ellas estaba relacionada con la serie de Antena3 Premium, ‘La Veneno‘, la cual ha triunfado y ha obtenido buenísimas críticas. «¿Queréis que haga de puta?», comenzó diciendo entre risas María Teresa Campos. «Estamos abiertos a propuestas…», respondieron mientras ella espetaba: «Creo que eso es lo único que no sabré hacer porque es lo único que no he hecho». Poco después revelaron cómo querían encajar a María Teresa en ese formato, pues Los Javis consideraban que el modo perfecto es que ella hiciera de sí misma. «La idea es que la mañana siguiente de que Cristina vaya al Mississippi por primera vez, ella no sabía que iba a ser el fenómeno que fue. Entonces, está viendo el programa de las mañanas al día siguiente y ahí Veneno descubre que se está haciendo famosa gracias a ti. Queremos que tú hagas de ti misma en el 96, no sé cómo nos va a quedar», explicaron a María Teresa. Sin embargo, esta oferta se fue al traste y ambos directores creyeron que la mejor opción era contar con su hija Carmen Borrego para este papel.

Los Javis procedieron en el mismo vídeo a hacerle otra propuesta. «Otro papel más grande…Mami de la Bárbara Valiente» , apuntaron. Así María Teresa participaría como actriz y madre de Terelu Campos, ya que su hija interpreta a Bárbara en la última temporada de ‘Paquita Salas‘, el otro exitoso trabajo de Los Javis. Tras aplaudir el arte de Terelu en la serie el cual, por cierto, tuvo una gran acogida, y charlar sobre la personalidad de ella, la presentadora aceptó sin dudarlo.