La presentadora de televisión ha desvelado que en muchas ocasiones no es capaz de ver la docuserie de su gran amiga Rocío Carrasco porque asegura que se altera.

María Teresa Campos ha reaparecido después de varios días desaparecida de la vida pública. La presentadora de televisión ha querido desvelar que dará una sorpresa en unos días y que se atreverá a hablar de todo lo que está ocurriendo en torno al desgarrador testimonio que está dando Rocío Carrasco en su docuserie, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Hay que recordar que mantiene una relación increíble con la hija de Rocío Jurado y no ha dudado en preparar algo para salir en su defensa.

Tras recibir la vacuna contra el coronavirus, María Teresa Campos ha anunciado que en unos días dará una sorpresa. Hablará en relación al testimonio de Rocío Carrasco: «Yo no he ido a nada, yo no he hablado nada y voy a ir. Lo tienen que anunciar ellos», explica, dejando a toda la prensa en ascuas sobre la posible idea de la presentadora de ir a un plató de televisión.

Saca las uñas por Rocío Carrasco, junto a la que ha estado todos estos años, viviendo cada una de las cosas que ahora está contando en su docuserie: «Yo a ella la veo, pero luego la dejo de ver porque me altero mucho. Porque como yo eso lo he vivido muy de cerca me altera… Yo todo lo de que ha pasado con su hija me lo sé, pero cuando llegue el momento lo diré».

María Teresa Campos explica cómo se encuentra Rocío Carrasco

Vídeo: Europa Press.

No ha querido pronunciarse sobre cómo está pasando los días Rocío Carrasco, con la que suele hablar: «No sé cómo está Rocío, hablo más con Fidel, creo que está bien. Echar fuera todo eso no es fácil, pero es bueno. La felicité ayer. No voy a decir nada. Yo no tengo ni idea si habrá un acercamiento entre madre e hija».

«Ya no podía soportar que se cometieran tantas injusticias»

«Me he alegrado de que esto pase. Yo ya no podía soportar que se cometieran tantas injusticias y se dijeran tantas cosas que se han dicho. Ella está hablando y es ella la que tiene que hablar porque es su vida. Para mí es como una hija, pero es su vida, no es la mía. Yo pedí que antes de morirme, porque soy muy mayor, que se hiciera justicia con ella». Con estas palabras, María Teresa Campos dejaba clara su satisfacción ante las declaraciones de Rocío Carrasco, quien ha reabierto viejas heridas al dar a conocer su versión sobre su matrimonio con el que fuera Guardia Civil.

La felicitación de Terelu Campos

Su hija Terelu Campos felicitaba públicamente a su amiga Rocío por su cumpleaños. Lo hacía con una foto de ambas, en la que le demostraba una vez más su apoyo: «Mi vida feliz cumpleaños!! Sabes lo mucho que te quiero… siempre a tu lado!! 💗 Ya eres toda una todoterreno 4X4!!», le dedicaba Terelu a su amiga, a la que está apoyando ahora más que nunca tras sus desgarradores testimonios en su docuserie tras 25 años de silencio.