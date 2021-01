María Pombo ha hablado sin problemas sobre cómo se porta su hijo, si come bien, si les deja dormir por las noches, a quién se parece y otros detalles cuando se cumple su primer mes de vida y acude al médico a una revisión. Vea el vídeo

La vida de María Pombo y su marido, Pablo Castellanos, ha cambiado radicalmente en el último mes y es que desde hace 30 días están disfrutando de las mieles de ser padres primerizos. Hay mucho estrés, muchos retos a los que hacer frente, muchas inseguridades y dudas, pero sobre todo hay amor y es que la pareja estaba deseando ser bendecidos con un bebé, que llega quizá en el mejor momento para ayudarles a afrontar con una sonrisa los golpes que la vida les ha asestado en los últimos meses. El coronavirus ha afectado a todos en mayor o menor grado, pero María Pombo ha tenido que lidiar con otra enfermedad, la esclerosis múltiple que le han diagnosticado, la cual ya formaba parte de su rutina al haber convivido con su madre, que también padece esta enfermedad degenerativa. Pero las dificultades y baches en el camino existencial se afrontan con otro ánimo con un sueño cumplido como es el de tener a su hijo Martín en sus brazos.

Vídeo: Europa Press

María Pombo y Pablo Castellanos han estado recluidos en su casa en el último mes, el primero de vida de su hijo. La amenaza constante del coronavirus, unido a la gran nevada que colapsó Madrid durante semanas, seguido de temporales de lluvia y frío les ha obligado a permanecer en casa, alargando el momento en el que su hijo conocía la calle, con sus ruidos, sus olores y su esencia especial. Por fin Martín ha podido salir a ver mundo, aunque su salida tenía una justificación, dado que acudía a la rutinaria revisión del primer mes de vida con su médico para certificar que todo está bien y que se trata de un niño fuerte y sano.

“Nos vamos a comer y a casa otra vez de vuelta, las cosas no están para estar fuera”, decía María Pombo, antes de elegir el restaurante de Benji Aparicio, el novio de Laura Matamoros, como local en el que saciar su apetito. Además, la influencer nos ha contado cómo están siendo las primeras semanas en su recién estrenada faceta como madre y cómo se porta Martín, si come bien, si les deja dormir, a quién se parece… Vea el vídeo para descubrir todos estos detalles que María Pombo no ha tenido reparos en confesar en su primer paseo con su hijo por las calles de Madrid.