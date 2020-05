Hace unos días que María Pombo desveló que padecía mielitis, una dolencia que suele presentarse en pacientes de esclerosis, la enfermedad que padece su madre. Este fue el motivo por el que estuvo unos días desaparecida y por la que sus seguidores mostraron su preocupación. Días después de anunciar que tiene mielitis, confiesa que también padeció coronavirus. Este lunes, el primer día de la fase 1 en Madrid tras el Estado de Alarma, María Pombo se reunió con toda su familia para pasar un gran día familiar y disfrutaron de un menú nada más y nada menos que de Mc’Donalds. A la hora de la siesta, la influencer quiso revelar que al comienzo de la pandemia pasó la enfermedad que ha paralizado a toda España y gran parte del mundo.

María Pombo desvela que al comienzo de la epidemia tuvo coronavirus

«No os he contado una cosa interesante. No sé si denominarla buena o mala, aunque yo creo que ya es buena». Con esas palabras empezaba a través de sus Stories de Instagram a revelar la noticia que nadie se imaginaba. «No os había contado que, bueno yo creo que Pablo (refiriéndose a su marido) fue la primera persona en España, y no exagero, en coger el coronavirus. Cuando todavía no estábamos hablando mucho sobre ello», ha continuado explicando María Pombo. «De hecho fue el fin de semana que fuimos a Formigal. Pablo tuvo fiebre y nada dijimos «pues nada una gripe normal». Ni si quiera pensamos en coronavirus. Bueno pues resulta que él estaba pasando el coronavirus en aquel momento y me lo pegó después a mí«, ha confesado la joven influencer.

«Yo no lo pasé con fiebre ni nada, simplemente con un poco de malestar. Pues resulta que hace 25 días más o menos, no os lo conté porque ya sabéis, nos fuimos a hacer las pruebas. Pues resulta que Pablo y yo lo hemos pasado. Con lo cual que de mi familia mi padre, mi madre, Pablo y yo hemos generado anticuerpo», ha confesado María Pombo antes de compartir además una fotografía del resultado del test que se había hecho en la clínica y en el que confirmaba que, efectivamente, había generado anticuerpos contra el Covid-19.

La influencer desvela que él y su marido pasaron la enfermedad

A pesar de que la joven sufrió el coronavirus, ha asegurado que ni siquiera tuvo fiebre, algo que su marido, Pablo Castellano sí que tuvo. Mientras que él lo pasó algo más grave, ella tan solo tuvo un poco de malestar. Aún así, en ese momento ni siquiera pensaron que lo que estaban pasando el coronavirus. Tal y como ha dicho María Pombo esto ocurrió cuando estaban de viaje en Formigal y hay que remontarse hasta principios de marzo, cuando todavía ni si quiera se había decretado el Estado de Alarma (este llegó el 14 de marzo)