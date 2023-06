María Pedraza, destrozada en el tanatorio tras la muerte de su padre

María Pedraza atraviesa un complicado momento personal tras el fallecimiento de su padre. Este lunes, la actriz de 'Élite' y 'La casa de papel' se ha despedido de su progenitor rodeada de sus amigos y familiares. Ataviada de manera informal, la madrileña ha acudido a un centro funerario en la capital, donde ha tenido lugar el entierro.

Pedraza, de momento, no ha compartido la triste noticia de la muerte de su padre en las redes sociales. En su perfil de Instagram no ha hecho ningún comentario alusivo a lo que le ha sucedido. Sí ha subido, en cambio, un feliz acontecimiento que afecta muy positivamente a su familia. Y es que su hermana Celia será mamá: tendrá su primer hijo con Miguel Herrán. Ha sido el actor de 'Hasta el cielo' el que ha anunciado que dentro de unos meses se convertirá en papá. "Bueno... poco más puedo decir. Las imágenes hablan por sí solas... esta es mi familia. Y es lo que más quiero en este mundo. @celiapedraza_ me ha hecho el mayor regalo de mi vida... vamos a ser padres. Todavía no sabemos nada, solo que de momento está todo perfecto y que tenemos una ilusión que nos cuesta mucho gestionar 🌻🥑🦋🦔🌙❤️", ha escrito emocionado en sus redes sociales.

Así, en cuestión de horas, a María Pedraza le ha tocado hacer frente a dos hechos muy relevantes en su vida: la llegada de su sobrino y la muerte de su padre. En el terreno personal, la artista ha encontrado el amor de nuevo. Recientemente puso punto y final a su relación con Álex González, al que conoció durante el rodaje de la segunda temporada de 'Toy Boy' y con el que mantuvo un noviazgo de dos años. Después de varias semanas de rumores, se ha conocido que está de nuevo ilusionada con el piloto de motos Víctor López.