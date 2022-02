María Patiño es una de las colaboradoras más coquetas de ‘Sálvame‘. Siempre muy pendiente de la imagen que proyecta, se ha sometido a varios retoques y operaciones estéticas para estar siempre perfecta. Y es que no siempre ha estado tan segura de ella misma como ahora. De hecho, hace un tiempo confesó que padeció bulimia hace más de 25 años, un trastorno alimentario que es muy frecuente entre adolescentes. Entre el 4% y el 5% de las chicas de entre 12 y 21 años en España sufre un TCA, según Ita Salud Mental. Hay que tener en cuenta que la bulimia o bulimia nerviosa es un trastorno de la alimentación que afecta a la propia imagen por lo que también implica un trastorno psicológico.

Ahora, la colaboradora de televisión recuerda ese difícil episodio de su vida y, de paso, hace una reflexión con la importancia de ponerse en la piel del otro cuando está atravesando un problema. Será entonces cuando seamos capaces de hablar de lo que le está ocurriendo y no juzgarlo antes de tiempo.

María Patiño recuerda el duro episodio que vivió cuando padeció bulimia hace ya más de 25 años

María Patiño habla del trastorno alimentario que le cambió la vida y que le ha hecho ponerse en el lugar de los demás antes de cuestionar nada. Precisamente, su calvario con la bulimia ha sido lo que ha hecho que pueda entender el sufrimiento de Rocío Carrasco: “Una de las cosas que me llevó a intentar entender a Rocío y a aceptar que me había equivocado es que yo hace muchos años conté que tenía bulimia y la sociedad creía que era un problema de niñas caprichosas que solo queríamos estar delgadas», ha dicho.

Durante el tiempo en el que estuvo enferma, la colaboradora de televisión se sintió «incomprendida». Así mismo lo cuenta ella: «Me sentí incomprendida socialmente porque hasta gente con capacidad intelectual y profesionales de la medicina me hacían sentir mal conmigo misma. Me sentí culpable por estar enferma”, ha contado. Y añade: «‘Ostras, es un caso que no tiene nada que ver’. Es mucho más dramático. ¿Por qué no hacemos un esfuerzo por entender cosas que desconocemos? ¿Por qué no empatizamos con el dolor?», ha dicho. Gracias a este duro episodio de su vida, ha aprendido a ponerse en el lugar de los demás y a empatizar con el dolor ajeno en lugar de juzgarlo.

Terelu Campos también vivió de cerca un caso de anorexia en su entorno

Esta dura declaración de Patiño ha hecho que su compañera de ‘Sálvame Lemon Tea’ hiciera también una dura confesión respecto a un trastorno de alimentación. Aunque no ha sido ella quien se ha tenido que enfrentar a esa enfermedad, sí alguien de su entorno: «Sé lo devastador que es para quien lo sufre y para quien está al lado”, recuerda sin querer entrar en muchos más detalles sobre ese complicado episodio que también le marcó su vida.