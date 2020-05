María Patiño es una de las presentadoras y colaboradoras de ‘Sálvame’ más activas en sus redes sociales. Cuenta ya con más de 400.000 seguidores en Instagram, con los que comparte mayoritariamente sus looks para sus apariciones en televisión. Sin embargo, de vez en cuando nos sorprende con publicaciones inesperadas como sus planes fuera de Telecinco, declaraciones amor a su pareja, Ricardo Rodríguez, o definiciones de ella misma.

Esto es lo que ha hecho ahora María Patiño que ha compartido un texto que se titula «Así soy yo». Aunque parece cogido de algún usuario anónimo, parece que la presentadora se siente tan identificada con esta definición que no ha dudado en compartirla con sus seguidores.

Y así es como se ve María Patiño: «Así soy yo… Soy una persona de sentimientos débiles, pero con carácter fuerte. Soy celoso, odio que me mientan, no siempre ando de buen humor, no presumo de algo que no tengo, al contrario, doy las gracias por lo poco que tengo. A veces me enojo rápido, soy difícil de entender… Pero prefiero que me odien por cómo soy, a que me amen por algo que aparento ser…», dice el texto con el que la colaboradora se identifica.

Parece que María Patiño no ha tenido reparo a la hora de contar cómo se ve ella, con sus fortalezas y sus debilidades, de manera pública. Están siendo unos días muy duros para todos, que están sirviendo para aprender y conocernos más a nosotros mismos, algo que parece haber experimentado la presentadora de ‘Socialité’.

Este tipo de publicaciones no son nada habituales en María, que no suele compartir aspectos tan íntimos de su vida privada. Sin embargo, la presentadora se ha decantado últimamente por dar un giro a sus publicaciones y nos sorprende con este tipo de cosas, que nos permite conocer un poco más sobre ella.

No hay nada como usar estas plataformas sociales para descubrir aspectos de algunos rostros muy conocidos de la televisión. María Patiño es una de ellas. Es una de las colaboradoras que no trata sus temas personales en los platós, pero no duda en dar pinceladas de su vida en las redes sociales. Algo que también hace, aunque en menor medida, su amiga y compañera, Gema López.

Han sido unos días de cuarentena que han sacado a la luz una faceta que desconocíamos de ella, pero no solo por las publicaciones que ha hecho en Instagram, sino por algunos momentos que ha vivido en el plató de su programa, como la confesión del que fue el peor día de su vida durante esta crisis. A continuación, te contamos cómo ha pasado María Patiño toda la cuarentena, con sus días buenos y sus días malos, sus recuerdos más llamativos y alguna que otra declaración de amor a su pareja: