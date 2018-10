4 El motivo del tirón de orejas de Patiño

La relación entre la periodista y la cantante parece no estar en su mejor momento. Cuando un periodista compañero de María Patiño en ‘Socialité’ llamó a Rosa Benito para preguntarle sobre la situación económica que atraviesa su exmarido, Amador Mohedano, a punto de perder su casa de Chipiona, esta le colgó el teléfono. Y aunque no sea al único periodista que ha colgado, este gesto no le sentó nada bien a la presentadora.