La colaboradora ha revelado que la ex de Alfonso Merlos no tiene muy buen concepto de ella: «Cree que no tengo criterio propio».

1 de 8 Alexia Rivas asegura que ha "superado" el escándalo del 'Melros Place' 2 de 8 Marta López y Alexia Rivas se verán las caras en 'Supervivientes 2021' 3 de 8 La que fuera reportera de 'Socialité' ha dicho que tratará a Marta López igual que al resto de sus compañeros 4 de 8 Según María Patiño, a Alexia la polémica de su affaire con Merlos "le vino muy grande" 5 de 8 Tiene muchas ganas de que el público la conozca 6 de 8 Una concursante que promete generar mucho contenido 7 de 8 Rompió con Alfonso Merlos en septiembre de 2020, tras cinco meses juntos 8 de 8 Explota su faceta como 'influencer' en las redes sociales