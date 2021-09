«No me puede soportar y a mí eso me pone», ha afirmado con rotundidad la presentadora ante el nuevo fichaje de ‘Sálvame’.

María Patiño y Alba Carrillo pasan a ser compañeras tras el fichaje sorpresa de esta última por ‘Sálvame’. No es un secreto que ambas no mantienen una estrecha relación, todo lo contrario. «María Patiño me cae muy, muy mal», señalaba sin tapujos la colaboradora. La respuesta de la gallega no se ha hecho esperar.

«Tengo claro a quien aprecio y admiro y luego he trabajado con todo tipo de personas, no tan afines», afirmaba sincera en ‘Viernes Deluxe’. Añadía que esta nueva incorporación al programa de Mediaset llegaba en un momento que ha calificado como «ideal». Incluía las siguientes palabras: «No me puede soportar y a mí eso me pone».

María Patiño también hacía una declaración de intenciones a Jorge Javier Vázquez: «Vas a sudar para que yo entre en conflicto con Alba porque no tengo ninguna intención”. Mientras que Belén Rodríguez subrayaba que una vez ambas se conocieran de verdad se iban a llevar bien, a lo que el presentador contestaba: «¿Para qué la traemos? ¿Para que se lleven bien?”.

Alba Carrillo comenzará una nueva andadura en Mediaset como colaboradora del magacín de la tarde de Telecinco. “Me caen muy bien las dos Chelo, me cae muy bien Víctor, me cae muy bien en esta etapa de mi vida Kiko Matamoros, me cae muy bien Lydia… Hay mucha gente que me cae muy bien”, ha afirmado tras conocerse la noticia. “Y los que me caen mal, me caen muy mal”, afirmó.

No se trata de la primera ocasión en la que la vemos ocupar un sillón en ‘Sálvame’, ya trabajó anteriormente en este espacio, concretamente entre los años 2017 y 2018. «Pasaron varias cosas. Siempre he estado agradecida con ‘Sálvame’ porque en un momento de mi vida que necesitaba trabajo me dieron trabajo. Pero yo estaba un poco en pañales era todavía muy novata. Y ‘Sálvame’ es una plaza muy grande», ha confesado sobre aquella experiencia.

Su trayectoria televisiva

En los últimos años la modelo se ha afianzado en los platós de Mediaset gracias a su participación en diversos realities, también se ha convertido en una colaboradora habitual de la cadena. Su último trabajo ha sido en ‘Ya es mediodía’ donde este último año ha defendido a capa y espada a su amiga Rocío Carrasco tras la emisión de su sonado documental ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’. El próximo otoño Rocío Carrasco estrenará la segunda parte de su documental en el que Alba Carrillo seguro que dará un punto de vista muy personal sobre el tema ya que conoce de primera mano algunos entresijos.

Algunos compañeros de ‘Sálvame’ han mostrado su beneplácito por tenerla de nuevo a su lado. «Tiene más correa, más encaje y la veo preparada. Me parece de justicia decir que es una buena colaboradora. Que sabe sacar una sonrisa, tiene mucho sentido del humor», ha subrayado Kiko Matamoros sobre el fichaje.

