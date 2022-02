Rocío Flores regresaba este jueves a ‘El programa de Ana Rosa’ completamente recuperada de su operación de reducción de pecho y hacía frente a todas y cada una de las polémicas familiares que han estado de actualidad en las últimas semanas. La joven daba la cara por su padre, señalaba a Fidel Albiac de ser el «maestro» de Rocío Carrasco y reconocía que no quería saber nada de Marta Riesco. Sus polémicas declaraciones han dado la vuelta por los diversos programas de Mediaset y María Patiño ha tirado de hemeroteca para poner sobre las cuerdas a la nieta de Rocío Jurado.

Cansada de escuchar a Rocío Flores asegurar que se entera de lo que le sucede a su familia por la televisión, María Patiño comenzaba ‘Sálvame Lemon Tea’ recordándole a la joven que lleva más de 20 años enterándose por Antonio David Flores de «cosas de su madre, entre ellas que era infiel». Asimismo, acerca de la acusación de la joven hacia Fidel Albiac (en donde ha asegurado que es la persona que está en la sombra y maneja a su antojo a Rocío Carrasco), la presentadora de ‘Socialité’ no ha podido reprimir el enfado: «Si está dando a entender, por parte de su padre, que Fidel ha maltratado a su madre o a los niños cuando eran pequeños, hay informes psicosociales que lo negaron absolutamente todo».

Consciente de las declaraciones que hizo en su día, María Patiño ha vuelto a hacer hincapié en que sigue pensando lo mismo del marido de Rocío Carrasco y no duda en volver a «denunciar» lo poco conciliador que fue con la prensa y con la familia en su momento. Sobre esto, insiste en que sigue teniendo su silla por haber dicho siempre lo que opinaba sin ningún tipo de filtros. «Que deje de jugar con la censura de los demás porque yo he tenido libertad«, le dice a Rocío Flores y recuerda cómo el abogado pidió su cabeza tiempo atrás.

María Patiño ha ido un paso más allá y ha querido dejarle claro a Rocío Flores que se enteró de su conflicto con Rocío Carrasco porque «tu padre lo vendió» y sobre esto pone en alza la petición de la hija de Rocío Jurado para que el tiempo sanase todas las heridas. «Pediste cuatro años de prisión. Durante dos años, que es lo que le duele a tu madre, ella pidió, solicitó o esperó que en dos años tuvieses la capacidad de reflexionar para retirar una denuncia que sabías que era falsa«, recuerda la periodista.

María Patiño tira de hemeroteca para contestar a Rocío Flores

A lo largo de estas semanas, lo cierto es que Rocío Flores, Gloria Camila y Rosa Benito han salido a la palestra para defender a José Ortega Cano de los comentarios que Rocío Carrasco hacía sobre él en su especial en Telecinco. Después de escuchar a la joven esta mañana en ‘El programa de Ana Rosa’ y defender a los Jurado-Mohedano, María Patiño le recordaba a la hija de Rocío Carrasco todo lo que se había dicho en el plató de ‘Sálvame’ a lo largo de los últimos años y señalaba a Rosa Benito y a Antonio David Flores como los artífices de varios de los comentarios que perduran a lo largo de los años.

«¿Tú sabes quién dijo que tu padre no daba ni un duro a tu madre? Rosa Benito. ¿Tú sabes quién dio a entender que a Ortega Cano le gustan los hombres? Tu padre, en este plató. ¿Quieres que te cuente lo que decía tu padre por detrás de tu sentencia? Que tu madre había comprado a los peritos judiciales de la Comunidad de Madrid. ¿Quieres que te cuente quién decía que Ortega Cano se ponía los trajes de tu abuela? Rosa Benito. No duele lo que dicen ahora de Ortega Cano. Aquí Antonio David dio a entender que Ortega Cano le intentó tirar los trastos en Nueva York en una pregunta pactada… la memoria selectiva nunca me ha gustado y tú y Gloria Camila la tenéis…», indicaba.