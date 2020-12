Este miércoles, María Patiño ha revelado, casi sin darse cuenta, un dato revelador sobre su pasado sentimental. Por primera vez, la colaboradora ha hablado abiertamente de la vez que fue infiel. No ha ofrecido grandes detalles, sobre ello, pero ha confesado sin tapujos que una vez fue «desleal» a su pareja en el pasado».

La periodista hablaba del conflicto entre Antonio David Flores y Canales Rivera a raíz de las declaraciones de Cynthia Martínez, la joven que asegura haber tenido una noche de pasión con el torero. Cree que la actitud del malagueño ha revelado su verdadera personalidad. «A las personas se les conoce precisamente así, en su forma de comportarse en la guerra.», recalcaba. «Me quedo que con Antonio David a la hora de ir a la batalla es cuando se descubre cómo es verdaderamente. Ayer le vi muy mala leche a Antonio David… Canales le suelta ‘estás solo y no tienes amigos’ y Antonio David le suelta las infidelidades. No se han pedido perdón. Él se ha visto en una situación pública en la que no le ha quedado más remedio que pedir disculpas».

El malagueño, al escucharla, se quejaba: “Yo no voy a ser un saco de boxeo para el resto de la gente”. Ha explicado que lleva días recibiendo “puñetazos” y cree que haga lo que haga sus compañeros seguirán criticándole: “No me voy a pronunciar más sobre este tema”. Asimismo, explicaba que “me río porque se están cebando conmigo”. María Patiño le recriminaba: “¡Ay por favor! ¡Pobrecito! ¡No sé si abrazarte! Yo no tengo tan bajo fondo como tú».

Poco después, el debate de ‘Sálvame’ seguía su curso y María Patiño hablaba sobre los argumentos de Canales Rivera. Sigue sin creerse las explicaciones que ha dado el gaditano en su defensa. «Lo puede estar pasando muy mal, pero no le he creído. Particularmente no me lo creo, pero tampoco tengo pruebas», decía. Entonces lanzaba una perla que nadie ha pasado por alto: «Yo he sido desleal y no se ha enterado nadie», decía a sus compañeros al hablar de «la traición» de Canales.

María Patiño, que lleva 14 años de feliz relación con Ricardo Rodríguez, no ha especificado si su deslealtad es reciente o no, pero por la manera en la que ha hecho referencia a ello daba a entender que sucedió mucho tiempo atrás, cuando aún no conocía a su actual marido.