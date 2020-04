María Patiño comenzaba esta semana con una imagen insólita en sus redes sociales. La colaboradora de ‘Sálvame’ publicaba un posado en su Instagram con un texto que acompañaba a la perfección, según sus seguidores, a la fotografía: «utiliza tus propios filtros». Y es que, según sus followers, la periodista se había excedido con los retoques hasta tal punto que tanto sus piernas como parte de su brazo se habían difuminado. De hecho, aunque es cierto que son muchos los que han alabado la belleza de la presentadora de ‘Socialité’, otros han hecho la gran pregunta: ‘¿Qué te pasa en las piernas?’

Aparece sentada, con las piernas cruzadas en lo que aparentemente son los estudios de Mediaset, sin embargo, la ausencia de enfoque en varias zonas de su cuerpo han provocado que muchos de sus seguidores critiquen esta publicación. Está desdibujada y, a pesar de que ella ha preferido no pronunciarse, no ha podido evitar que los comentarios se multipliquen en las últimas horas. «Ojo tú no necesitas retoques», «¿te has hecho algún tratamiento?» o «lo de las piernas te jugó una mala pasada» son solo algunos de los mensajes que se pueden leer en este post que ya cuenta con más de 400 comentarios de sus followers. Y es que, de este modo, habría creado un efecto no deseado y poco estético, según los expertos en este tipo de aplicaciones.

Mientras María trataba con esta instantánea anunciar a bombo y platillo de qué firma era el look que lucía en ella, nada más lejos de la realidad. Ese detalle habría pasado completamente desapercibido y así lo prueba que los usuarios de Instagram tan solo se hayan fijado en los errores de la imagen.

María cada vez es más activa en las redes sociales, pues en ellas también ha encontrado filón para hacer negocio. Gracias a ellas cuenta, igual que otros rostros conocidos, con ingresos fuera de la televisión, recibe ropa de marcas que desean publicitarse y, además, es imagen de algunos productos que han confiado en ella para anunciarse en la Red. Y es que tiene casi 400.000 fieles seguidores que permanecen pendientes de su día a día.

De lo que nadie duda es de lo espléndida que está a sus 48 años. Patiño luce una envidiable figura y ella misma revela en sus redes la rutina que cumple para estar perfecta. A pesar del confinamiento María intenta ser escrupulosa con ello, ya que, además, para ella es una manera de desconectar del día a día. No obstante, no es lo único que está haciendo durante el aislamiento. También se ha colgado su delantal para poner en práctica una materia que decía tener olvidada. «Nunca había cocinado tanto en mi vida… la verdad es que me sale regular, pero me entretengo», ha asegurado en el espacio que presenta.

La periodista es consciente de que toca adaptarse, por el momento, a las medidas del gobierno e intenta aprender para ello de su marido, Ricardo Rodríguez. «Mi pareja es de Venezuela, se fue de allí por la situación política de aquel país, y sabe perfectamente lo que es comunicase en la distancia con su familia y amigos. Se acostumbró a hablar con su madre y mandarse besos virtuales y, a lo que son las cosas, ahora somos nosotros los que estamos así», ha revelado.

Pasa por un mal momento

Hace tan solo unos días desveló que está mal anímicamente debido a la situación actual. Se siente angustiada y incluso se ha planteado dar un giro a su vida una vez acabe el confinamiento realizando, por ejemplo, un voluntariado. Tal es su agobio que incluso rompió a llorar en ‘Sálvame’: «No tengo miedo ni a salir a la calle ni al contagio, tengo una sensación de inseguridad, de no saber quién me cuenta la verdad y de poca fe». Unas sensaciones que no la dejaban avanzar y que provocaron que gran parte de su círculo se pusiera en contacto con ella para hacerle llegar todo su ánimo. Sara Carbonero fue una de ellas, quien le escribió: «abraza a la incertidumbre». «Muchísimas gracias, Sara, agradezco mucho tu consejo porque me llamó mucho la atención y tienes mucha razón», dijo días después en ‘Socialité’, espacio que, por cierto, continúa su emisión.