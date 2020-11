La colaboradora habla del vínculo especial que mantiene con la presentadora: «Hemos conectado, se ha preocupado por mí».

Tras la muerte de Álex Lequio, fallecido el pasado 13 de mayo tras dos años de lucha contra el cáncer, María Patiño y Ana Obregón mantienen una conexión especial. La colaboradora ha hablado en diversas ocasiones sobre el difícil duelo de la actriz, con la que ha mantenido varias conversaciones telefónicas desde que perdió a su único hijo. Este miércoles, en ‘Sálvame’, ha vuelto a recordar qué la une a la presentadora.

Patiño habla de su relación con Ana Obregón: «Se ha preocupado por mí»

No son amigas, pero hay algo que las vincula. «Por circunstancias, no te puedo explicar por qué, hemos conectado. Lo que más me ha llamado la atención es que en las circunstancias en las que está Ana se ha preocupado por mí. Me ha dado muchísimas lecciones», ha subrayado. «He tenido alguna que otra conversación con Ana desde que se fue Álex y le ha costado muchísimo recomponerse. Es mucho más normal de lo que yo pensaba que era. La veía como muy artista y he descubierto a otro tipo de persona».

La periodista, celosa al hablar de sus sentimientos, no ha especificado qué enlace de la vida la acerca a Ana Obregón. Pero parece evidente que tienen un nexo en común. Prueba de ello son las defensas que ha hecho la gallega de la actriz en televisión. El pasado mes de agosto, la colaboradora desmentía a Antonia Dell’Atte, quien aseguraba que su hijo no había ido al funeral de Aless porque nadie lo invitó. «Clemente fue informado por la propia Ana Obregón«, ha aseverado.

La italiana confesaba en ‘Lazos de sangre’ que su hijo había sido apartado del último adiós de Aless Lequio. «Clemente no fue invitado. Luego se enteró que había esta misa. Eso se lo tenía que haber dicho su padre. Primero fui yo y el padre se inventó cualquier cosa. Solo pidió que se leyera una carta. La carta no fue leída ni fue nombrado. Creo que de parte de Dado no hubo un pariente», se lamentaba.

Según la versión de María Patiño, Ana Obregón se puso en contacto con el hijo de la italiana dos días después de que le confirmaran la fecha del funeral. Asimismo, aseguraba que la actriz «se prestó a ayudarle económicamente para pagarle el billete si lo necesitaba«, ya que en la actualidad en Miami. Una información que, gracias al vínculo que tiene con la actriz, la gallega ofrecía de primera mano.

En las últimas semanas, María Patiño se ha mostrado especialmente vulnerable en sus apariciones televisivas. No atraviesa su mejor momento, pero no ha querido desvelar en detalle qué le sucede. A principios de noviembre confesaba que atravesaba horas bajas. Incluso admitía que una mañana se había levantado sin ganas de ir a trabajar. Es algo que no le pasaba desde hace mucho tiempo. «Estoy intentando solventar problemas que no tienen nada que ver con el trabajo y con las circunstancias de las últimas semanas. Y a veces no me avergüenzo de esa imagen en concreto, pero sí de determinadas actitudes. Creo que podría haber dicho lo mismo sin tanta crispación. No tiene nada que ver con el trabajo, al revés. Pero a veces va todo rápido, vas poniendo parches», explicaba.

Patiño: «Hay circunstancias personales que quiero guardar para mí»

El pasado 28 de octubre hablaba, sin entrar en profundidades, sobre aquello que la inquieta: «Agradezco que las personas que conocen la verdad fuesen discretas porque hay circunstancias personales que quiero guardar para mí», decía. También recientemente protagonizó un enfado con Jorge Javier Vázquez a raíz de unas bromas del presentador sobre su trabajo como presentadora en ‘Socialité’. Arreglaron sus diferencias en ‘Sábado Deluxe’. Allí, el de Badalona le dedicaba palabras de apoyo: «Vas a salir de este bache».

Lo que Patiño no ha desvelado hasta la fecha es si la preocupación que ha mostrado la ex de Alessandro Lequio hacia ella tiene que ver con el periodo que atraviesa. Seguro que más adelante contará nuevos detalles del motivo que la une a Ana Obregón.