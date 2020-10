«Me considero la más payasa del mundo, pero no me gusta que un amigo me ningunee cuando yo jamás lo he hecho», decía la periodista tras su enfrentamiento con Jorge Javier Vázquez.

No están siendo unos días fáciles para María Patiño. Después de ver como su amiga Chelo García Cortés aceptaba el reto de presentar este sábado ‘Socialité’, la periodista ha protagonizado un sonado desencuentro con Jorge Javier Vázquez a raíz del reto mencionado. Con el ambiente más calmado, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha explicado en qué punto está su relación con el presentador y ha lanzado una advertencia a la cadena.

Mientras que Chelo García Cortés se ponía al frente del programa de La Fábrica de la Tele, María Patiño entraba por teléfono, para sorpresa de la exconcursante de ‘Supervivientes’, y no dudaba en explicar cómo se sentía al verla en su programa. «Yo revisto del color que a mí me gusta lo que me duele. Hoy he hecho todo lo que no puedo hacer. Lo que me molesta es que me ninguneen, que se burlen de mí. Me molesta que no me den valor, que se me castigue, pero para ti esto es un juego. He pasado tantas cosas en mi vida que esto va a quedarse en una anécdota», decía y hacía hincapié en que no podía haber visto el programa porque había estado muy ocupada en el gimnasio.

De la misma forma, María Patiño ha encontrado en Chelo García Cortés, y en la audiencia de su programa, a las mejores personas para desahogarse tras su trifulca con Jorge Javier Vázquez y los sórdidos comentarios de este sobre el espacio de Telecinco. La periodista insistía en que se había sentido como él cuando protagonizó la sonada discusión con María Teresa Campos hace algunas semanas. «Me ha pasado lo mismo cuando él hablaba de algunos programas que ella hacía y en los que él se sentía mal», incidía.

Asimismo, María Patiño insistía en que entendía el sentido del humor y en cómo este se tenía que utilizar, «no solo cuando uno considere». Sin embargo, lo que no llegaba a comprender es cómo Vázquez se podía reír de esa forma del programa. «Me considero la más payasa del mundo, me he descojonado de mí misma pero no me gusta que un amigo me ningunee cuando yo jamás lo he hecho. Yo esperaba que mi compañera Chelo me hubiese defendido», explicaba molesta.

«No tiene un mal fondo»

En su conversación con Chelo García Cortés, María Patiño también ha querido dejar claro que, aunque sabe que Jorge Javier Vázquez no tiene un mal fondo, hay algunas de sus bromas que le pueden llegar a molestar y más aún cuando él sabía que iba a provocar esa reacción en ella. «Cada programa que he hecho en mi vida para mí ha sido lo más importante. Yo sé que él no tiene un fondo mal, que se siente orgulloso de mí, pero hay veces que, cuando nos conocemos, sabemos cuáles son nuestros puntos débiles«, aseveraba.