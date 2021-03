«Rocío Flores ha perdido la noción de cómo ocurrieron determinadas cosas», insiste la periodista al hablar de la infidelidad de Antonio David Flores con Sonsoles. «No me parece justo que se diga que soy cómplice de una mentira».

Apenas han pasado 24 horas desde que las palabras de María Patiño sobre el documental de Rocío Carrasco, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, hayan causado un enorme revuelo en la audiencia y en las redes sociales. El pasado domingo, durante la emisión de la docuserie, la hija de Rocío Jurado revelaba que Antonio David Floresle fue infiel mientras ella estaba embarazada de su segundo hijo, David, y que ella había visto cómo su exmarido se estaba «comiendo la boca» con Sonsoles, una camarera de un chiringuito de playa.

«Lo sabía María Patiño. Ella lo ha dicho en alguna ocasión, no ha contado todo, pero ella sabía perfectamente lo que estaba pasando. Ella sabe como fue para mí ese verano», detallaba la empresaria en la nueva entrega del programa que recorre su biografía. La colaboradora respondía tajante ante sus afirmaciones: «Rocío vive y recrea una verdad, pero no como fue. Yo lo viví, pero no fue así. No le quiero quitar dolor, maté por demostrar la verdad, logré probarlo. Pasaron los años y pocos nos creyeron. Rocío no recuerda cómo ocurrió todo», decía. Sus declaraciones hicieron estallar las redes sociales, donde ha sido criticada con dureza por no haber informado a Rocío Carrasco de la infidelidad del malagueño sabiendo lo que sucedió esa noche. Asimismo, le han llovido los ataques por haber sido defensora de Antonio David durante años.

«Antonio David le fue desleal a Rocío durante su segundo embarazo»

El aluvión de comentarios ha sido tal que la gallega ha querido aclarar, punto por punto, cómo sucedió todo. Lo ha hecho a través de una llamada en directo a ‘Sálvame’. «Iba a entrar por Skype, pero tengo cosas que hacer. Estoy muy nerviosa porque no estoy en mi casa». Así, explicaba: «Son episodios porque recuerdo muy bien porque fueron mis primeros éxitos, aunque suene mal. Fueron mis inicios que tenía una trascendencia en su momento. Como para no acordarse».

«La anécdota equivocada no rompe para nada la historia. Me parece de justicia empezar por ahí porque ayer fui muy machacada y atacada por las redes como si yo fuese cómplice de un silencio y de una deslealtad. Yo soy periodista y no parte de la familia», añadía. «Yo creo que Rocío Flores con el paso del tiempo ha perdido la noción de cómo ocurrieron determinadas cosas. Antonio David le fue desleal a Rocío durante su segundo embarazo».

«Os quiero contar. Yo tengo un amigo íntimo de Sonsoles. Estaba en una discoteca de moda. Y ese amigo me dice: ‘Creo que debes saber algo que desconoces’. Era por la noche, de madrugada. Me siento con esta chica y me cuenta la historia. A partir de ahí mi única obsesión, y creo que me conocéis, era contar la verdad».

Patiño se defiende: «Siempre dije la verdad»

«Cuando la conté, y la llevo contando muchos años, estando incluso Antonio David delante, siempre dije la verdad. Supe esto en el año 2000. Lo único que quería era una prueba y logré que esa chica entrase por teléfono en un programa donde trabajaba y solo le hice una pregunta. ¿Es cierto que has estado con Antonio David estando embarazada Rocío Flores? Ella dijo: ‘Sí y colgó el teléfono», ha destacado la periodista.

María Patiño asegura que Rocío Flores «jamás vio a Sonsoles besándose con Antonio David. Ella sospechaba lo que estaba ocurriendo. Ella lo descubre, como bien lo dice, por el teléfono, por las facturas. Chayo era compañera de esta chica, pero tampoco fue cómplice jamás de ese silencio. Es más, la familia sospechaba que Antonio David era lo que era y me parece genial lo que se está viendo. Y la anécdota no rompe la historia».

«Ella probablemente en esa falta de conocimiento real de lo que estaba sucediendo nos está intentando responsabilizarnos por un silencio global, como si intentásemos ocultarle algo. Yo no era amiga de ella», ha insistido la gallega. «Yo vendo a la revista ‘Hola’ la separación de Rocío Carrasco, y no la publican. Estaba en una situación complicada económicamente. A mí esto me permite una serie de cosas para mejorar mi vida económica. Con esto no quiero que nadie me malinterprete. A tiempo sale la noticia de la separación».

«Tengo relación con Sonsoles y no la he querido llamar»

«Lo que estoy contando es verdad. Tengo relación con Sonsoles y no la he querido llamar para contrastar datos. Te puedo garantizar es que ella (Rocío Flores) sospechaba. Yo lo averiguo en el año 2000 y mi única obsesión fue contar la verdad. Yo no lo sabía cuando ella estaba embarazada porque si lo sé se lo digo».

En su intervención en ‘Sálvame’, Patino ha subrayado que «lo poco o lo mucho que supe lo conté. Lo que viví es que su familia se quiso quitar a Antonio David de encima porque no les gustaba. No me parece justo que se diga que soy cómplice de una mentira o que se diga que me calle algo por beneficiar a alguna de las partes. Tendremos más capítulos. En ese momento lo que yo viví fue arropar a una chica que estaba haciendo su vida de soltero desde el momento en que se casó. ¡Más clara no puedo ser! Maté por eso. Cuando vi a Antonio David Flores en ‘Tómbola’ contando las infidelidades de Rocío Carrasco me puse de los nervios».