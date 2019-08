6 «Se me olvidó medirle la cadera», asegura entre risas

María Patiño ha querido compartido con sus compañeros que el vestido de Ion Fiz no era la única opción. Y es que como no sabía si iba a llegar a tiempo, alguien le regaló un vestido. Sin embargo, la presentadora tenía especial interés en que el diseñador lo acabara: «Me regalaron otra opción, pero el vestido que llevé le dio un toque muy especial. Eran dos vestidos en uno. Yo después de la boda me quité la falda».

Ion Fiz desvela el secreto del vestido: «El que lleva María es el corto de tirantes con la espalda bastante pronunciada. Luego lleva una falta de tul que María quería, por encima, con cuatro capas de tul y una de organza».