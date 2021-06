«Era atenta, cariñosa, respetuosa… y últimamente hemos hablado un poco más», ha contado la cantante en ‘Deluxe’.

El pasado miércoles, Mila Ximénez fallecía a los 69 años debido a un cáncer de pulmón. Una triste noticia que ha dejado desolada a gran parte de la sociedad española, especialmente a aquellos que compartieron con ella los últimos años. Este viernes, el ‘Deluxe’ le ha dedicado un especial a la periodista y numerosos rostros conocidos han compartido alguna que otra anécdota sobre la colaboradora de ‘Sálvame’. Entre ellas, María del Monte. La tonadillera ha explicado lo que ha supuesto la muerte de la periodista para ella en un momento en el que se encuentra en pleno duelo por la pérdida de sus dos hermanos.

«La he visto siempre y voy a seguir viéndola como una persona visceral. Era como una candela de papel, llega la llama muy alta y luego se acaba muy pronto. Atenta, cariñosa, respetuosa… y últimamente hemos hablado un poco más«, reconocía María del Monte con la voz entrecortada en su llamada telefónica a ‘Deluxe’.

Echando la vista atrás, puesto que ambas se conocieron hace años, la tonadillera recuerda lo especial que era la colaboradora de ‘Sálvame’ y no dudaba en bromear sobre un episodio en la que la sevillana llegó a pedirle matrimonio. «La he sentido con sus cosas, cómo era, la gente especial es especial. Llegó a pedirme que me casara con ella, ¡te lo prometo! Fue mucho antes de la enfermedad. Le dije: ‘Ya hablaremos'», decía entre risas y explicaba que era algo recurrente en la periodista cuando esta se hartaba de sus relaciones sentimentales. «Cuando Mila se hartaba de ‘Sálvame’ decía ‘¡tenía que haberme casado con Encarna Sánchez y ahora estaría retirada y no aquí!”, contaba Jorge Javier Vázquez.

De la misma manera, María del Monte desvelaba que tras la muerte de sus dos hermanos, ambas habían retomado el contacto y hablaban con cierta frecuencia. «Hay etapas en las que te acercas más a las personas«, explicaba e insistía en que tocaba ser fuertes para afrontar la pérdida de la periodista. Para finalizar su recuerdo, la que fuera concursante de ‘MasterChef Celebrity’ recitaba una parte de una conocida canción de Chiquetete: «Te recuerdo en mi alegría pero nunca en el dolor, eso es lo que tú quería y así te recuerdo yo».

La carta de despedida de María del Monte a Mila Ximénez

El pasado miércoles, María del Monte fue una de los rostros conocidos que quiso escribirle una carta de despedida a Mila Ximénez a través de sus redes sociales tras conocer la triste noticia de su muerte. «Quizás no sepáis que nos teníamos un gran cariño, respeto y admiración. Conmigo siempre fue cariñosa, atenta y educada. Han sido muchas las veces que me ha llamado para ver cómo estaba yo, estando ella tan delicada», comenzaba a explicar junto a una imagen en la que aparecía la periodista en una de las tardes de ‘Sálvame’.

La cantante revelaba que aún conserva su último mensaje de voz y aseguraba que nunca se le iban a olvidar las cariñosas palabras que tuvo la periodista con ella. «Sé cómo se sienten sus hermanos, desde aquí, un abrazo de calor en tiempos de frío para ellos. Te recordaré siempre con mucho cariño. Hasta siempre Mila. Sé que estés donde estés, seguiré recordándote», finalizaba.