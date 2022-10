María del Monte y la que ha sido su pareja durante dos décadas, Inmaculada Casal, se han dado el «sí, quiero». El pasado fin de semana, la cantante y su novia se convirtieron en matrimonio en el hotel Querencia de Sevilla. Sobre este día tan especial ha hablado en ‘Y ahora, Sonsoles’, el nuevo programa de Sonsoles Ónega en Antena 3, que se ha emitido por primera vez este lunes. «Yo he intentado hacer las cosas con normalidad y desde la más absoluta normalidad y amparándome en todos los derechos constitucionales», ha contado.

La andaluza ha destacado que para ella el día de su boda ha sido especial, pero tan especial como todos los demás: «Ayer no pasó nada extraordinario, forma parte de mi intimidad… Todos los días son importantes, porque lo importante es que amanezca el que viene”.

«Hay cosas en las que soy yo la que tiene que poner límites», dice

La coplera ha dejado claro que es una mujer «celosísima» de su intimidad y que no piensa hablar demasiado de su enlace con su actual esposa «porque no tiene nada que ver con mi profesión». Asimismo, ha explicado que «hay cosas que yo hago pública y que asumo haberlas hecho, como el día del Orgullo». Sin embargo, «hay ciertas cosas en las que soy yo la que tiene que poner los límites y decir esto es mi vida».

«Si yo quisiera comprar una vida no podría y no quiero venderla porque no me apetece», ha destacado, haciendo referencia a la mítica frase de su examiga, Isabel Pantoja: «¡Cómprate una vida!».

Cabe recordar que fue el pasado mes de junio cuando María del Monte habló por primera vez de su pareja públicamente Lo hizo con motivo del Día del Orgullo en Sevilla. Allí también habló por primera vez sobre su sexualidad: «¿Qué pensáis, que soy, como he dicho en alguna ocasión, un robot? ¿Que yo no he formado mi familia? Claro que la tengo. Desde hace 23 años. Pero, simple y llanamente, es mía. Y hoy reivindico una vez más el derecho a que siga siendo mía. Jamás en mi vida me he escondido de nadie, ni lo voy a hacer por amar. Nunca».

La boda de María del Monte supone un momento de enorme felicidad tras superar una etapa de duelo, marcada por importantes pérdidas. En 2021 falleció su madre, Bibiana Algaba, a los 96 años. Poco después le tocó despedirse de dos de sus hermanos, Antonio y Juan Carlos, que perdieron la vida a consecuencia del coronavirus. «Siento una tranquilidad tremenda porque he tenido suerte de tener una madre muy alegre y marchosa», aseguraba Del Monte en el programa en ‘Mi casa es la tuya’, de Bertín Osborne. Después de perder a tres de sus seres queridos en tan poco tiempo aún le costaba hablar de ello en público: «Esos sentimientos todavía ni han salido, están empezando a aflorar, sobre todo a las personas que somos sensibles aunque no lo aparentemos».