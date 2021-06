María José Cantudo ya ha recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Ella mismo lo ha revelado y ha confesado quién le ha acompañado

Cada vez son más los españoles que están recibiendo la vacuna contra el coronavirus. Desde el inicio de la pandemia se han inyectado más de 30 millones de dosis y casi el 42% de la población española ya ha recibido, al menos, un pinchazo. Además, más del 23% de la población ha recibido la dosis completa contra la Covid-19. Una de las últimas personas en recibir la inyección ha sido María José Cantudo. La actriz ha compartido con sus seguidores la feliz noticia. Y es que a sus 69 años, no ha sido hasta este lunes cuando ha acudido al centro de salud al que pertenece para inocularse contra el virus que ha mantenido paralizado a todo el mundo durante más de un año.

María José Cantudo confiesa lo que ha hecho antes de ponerse la primera dosis de la vacuna

La actriz ha revelado el momento que ha vivido horas antes de ponerse la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus: «Hoy día 8 de junio he ido a vacunarme, de antemano quiero deciros que respeto enormemente las creencias de cada persona y a lo mejor lo que voy a decir haya alguien que le parezca una tontería, pero es lo que creo y siento. Y si algo tengo bueno es mi cabeza. Iba a ir sola y de pronto pensé que por que no iba a la Iglesia del Cristo de Medinaceli para pedirle que me acompañará a vacunarme«, ha comenzado diciendo.

María José Cantudo ha seguido contando lo siguiente: «Al llegar había misa, por lo que pensé que no me podía acompañar, pero de pronto me di cuenta que estaba terminando la misa y dando la bendición a todos los que estábamos allí, así que yo he creído que no he ido sola, que él me ha acompañado».

La actriz ha revelado su fe

Ha revelado que es una mujer muy creyente y por este motivo ha querido que Cristo le acompañe en este paso tan importante para la sociedad actual: «Soy una mujer de fe que cree en Dios y en los seres humanos, aunque hayan personas que … Pero a pesar de todos los palos que me ha dado la vida confío en ella y en la bondad de la gente y eso es lo que pienso yo y que allá cada cual que piense lo que quiera». Para terminar, también ha querido revelar qué vacuna le han puesto: «Por cierto me han puesto la Janssen«, ha dicho.

Son muchas las personas que han mostrado su preocupación ante el avance de la pandemia provocada por el coronavirus. Ahora, poco a poco podemos respirar más aliviados al ver cómo los españoles van recibiendo sus dosis de la vacuna. Ya queda menos para que todos salgamos y podamos retomar la normalidad que hace ya más de un año no tenemos en nuestras vidas.