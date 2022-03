María José Cantudo ha sorprendido a propios y extraños al confesar que está batallando contra un bulto que detectó en su pierna, pero que ha preferido mantener en secreto su lucha para no preocupar innecesariamente a su familia y seres queridos. Sin embargo, ahora que se encuentra algo más recuperada y con fuerzas, la actriz se ha confesado sobre su bache de salud y el motivo por el que ha estado desaparecida de la escena pública en los últimos meses. Lo ha hecho a través de las redes sociales y también en ‘Madrid Directo Flash’, programa de Telemadrid con el que contactó para detallar sus problemas de salud y cómo se encuentra ahora tras el susto que sufrió al ver un extraño bulto en una de sus piernas.

“He estado unos meses bastante pachucha, pero no he querido decir nada hasta ahora, para no preocupar a mi familia y a mis amigos. Ya van mejor las cosas y estoy en buenas manos”, comienza a detallar María José Cantudo en Instagram, aprovechando que ya ha compartido su situación para el canal de televisión autonómico: “Como el otro día me pillaron las cámaras de Telemadrid y me pidieron entrar por teléfono lo conté ya tranquilamente”, detalla la artista, que acompaña su mensaje con el vídeo de su intervención en la que explica sin problemas cómo su salud se vio resentida ante la aparición de un bulto y cómo ahora se encuentra algo mejor tras someterse a un tratamiento que está dando sus frutos.

Vídeo: Instagram

María José Cantudo se ha refugiado en su fe para hacer frente a sus problemas de salud, sin descuidar los inestimables cuidados que los médicos le están ofreciendo. Lo hace encomendándose al Cristo de Medinaceli, en cuya basílica de Madrid fue interceptada por un equipo de ‘Madrid Directo Flash’. Esta coincidencia fue aprovechada por la vedette para explicar su situación de salud y cómo hace unos meses se percató de que había un bulto extraño en una de sus piernas. Un bulto que define como “muy grande y rojo, que me quemaba” y que en un primer momento fue tratado con antibióticos para tratar de reducir su volumen, pero esta opción no consiguió los resultados esperados y la doctora de confianza de María José Cantudo pronto le recomendó acudir de urgencias a un hospital para que le ofreciesen un diagnóstico más concreto y así poder atajar el problema con determinación. Y así lo hizo.

“Cuando llegué me abrieron el bulto y no salía nada. Era un bulto duro del que no salía nada”, continúa explicando María José Cantudo, que tristemente no puede dar buenas noticias, pues por el momento los profesionales médicos no han logrado determinar una causa concreta por la que ese bulto ha aparecido en su pierna y porqué le provoca una sensación de quemazón. Sin diagnóstico concreto, el tratamiento no puede ser preciso, por lo que han optado por continuar administrándole antibióticos para tratar de reducir su tamaño. Algo que ya habían probado antes sin éxito y que, además, le ha provocado un desajuste en su estómago y en su flora intestinal que debe ser motivo de un nuevo estudio clínico, que ella define como un “reconocimiento enorme” necesario para determinar qué le sucede y descartar males mayores.

María José Cantudo no para ni estando mala

La enfermedad no frena a María José Cantudo, que nada más recuperar las fuerzas se ha adentrado en un nuevo proyecto con el que lanzará una nueva colección de ropa y joyas, aunque aún no ha podido adelantar la fecha prevista para su salida al mercado: “Un proyecto maravilloso, muy especial, muy bonito. Os va a encantar, sobre todo a las mujeres. Se van a acordar de mí cada vez que se sientan guapas”, adelanta la artista, que detalla cómo serán los diseños de estas nuevas creaciones que se trae entre manos y que le llenan de ilusión ahora que su salud no le está dando tregua desde hace unos meses.

Te interesará saber...