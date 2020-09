SEMANA ha hablado con la actriz María José Cantudo, tras el casamiento de su hijo y nos ha enseñado algunas imágenes del enlace

«Quiero mucho a mis revistas, a las de siempre, a mi Semana», nos ha confesado María José Cantudo, nada mas descolgar el teléfono y presentarnos. Nuestra revista ha querido hablar con la artista y comentar con ella la reciente boda de su hijo. La cantante, que se ha sentado esta misma mañana en un plató de TVE para contar la noticia, ha abierto para nosotros el álbum de fotos de la boda.

María José Cantudo está de enhorabuena, su hijo Manuel se dio el ‘sí, quiero’ el pasado sábado en el Escorial. Una boda plagada de emociones y en la que hubo momentos para todo. «Pues fíjate la de emociones que he vivido. Mi hijo puso unas imágenes de su padre en la televisión, en las que se le ve dedicándome una canción», nos ha explicado la Cantudo cuando le preguntamos sobre cuál había sido el momento más emotivo del enlace. «Mi sobrinita me preguntaba «¿ese es el padre de Manolo?», porque claro, él se murió hace muchos años y no pudo conocerle».

La actriz nos ha explicado que al verla llorar, sus sobrinos venían corriendo para agarrarse a sus piernas y consolarla. Un llanto producto de la emoción de ver casarse a su primer hijo. «Yo el solo pensar en mi marido y ser consciente de que no podía estar aquí viviendo este momento con su hijo, me daba mucha pena. Sea lo que sea y aunque haya sido la que lo he sacado para adelante, era su padre». SEMANA ha querido conocer si la artista había ayudado de alguna manera en los preparativos de la boda. “Al principio de todo le dije a mi hijo que lo bonito era que ellos se implicaran e hicieran la boda de sus sueños. Y así fue, una boda maravillosa en El Altar Mayor».

María José Cantudo, como no podía ser de otra manera, se puso radiante para disfrutar de uno de los momentos más importantes en la vida de su hijo. Un estilismo que trajo consigo una anécdota, que ha querido compartir con todos nuestros lectores. «Yo quería contratar a una de las mejores modistas que hubiera aquí en Madrid, para hacerme el vestido como a mí me gusta. Entonces me acabaron recomendando un local de modas que estaba en La Gasca 67 y, ¿sabes dónde era eso? Donde yo, cuando era una criaturita, me fui con Manolo a un apartamento y allí mismo fabricamos a nuestro niño».

Una casualidad que no dudo en compartir con su hijo el día de su boda. «Se partía de la risa», explicó. Sin duda, un momento que no olvidará jamás. María José Cantudo tuvo a su hijo Manuel en 1974, fruto de su matrimonio con Manuel Otero, del que se separó en 1978. Desde entonces, tuvo que criar a su hijo sola y con la única ayuda de su familia.