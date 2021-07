María José Campanario es rotunda al negar que Jesulín de ubrique haya firmado un acuerdo para grabar una serie que pudiese poner nerviosa a Belén Esteban. Estos son los motivos que da para desmentir la noticia, aunque bien podría hacerse con Antena 3 y no estar mintiendo del todo

La docuserie de Rocío Carrasco llegó el pasado mes de marzo para revolucionar el mundo del corazón y es que se vendió al público como un nuevo formato televisivo que ella aceptaba protagonizar para plantarle cara al fin a su ex, Antonio David Flores, y explicar los motivos por los que ha decidido no luchar por retomar el contacto con sus hijos, Rocío Flores y David, tras casi diez años sin verles. Un formato que ha supuesto un éxito rotundo en audiencia y repercusión mediática del que podría aprovecharse ahora Jesulín de Ubrique, como así ha afirmado el paparazzi Pablo González, que anunció este martes que el diestro había ya firmado el contrato que le abre el camino a contar su propia verdad sobre lo vivido junto a Belén Esteban y por qué no ha estado supuestamente a la altura con su hija mayor, Andrea. Un supuesto que rápidamente ha sido desmentido por María José Campanario, su esposa, que niega que su marido esté para entrar en este tipo de entuertos y que sus planes en televisión van, por el momento, por otros caminos.

Después de los 20 años de intermitente silencio de Rocío Carrasco, son muchos los que ansían que sea Jesulín de Ubrique el que tome la palabra tras pasar los mismos años sin responder a las preguntas que muchos se hacen sobre su pasado con Belén Esteban. Ella misma es la primera en esperarlo y reta a su exmarido a dar tan importante paso, al considerar difícil que esto se produzca. Algo que también ha mantenido María José Campanario en conversación con ‘La Razón’, quien sentencia que “no es verdad” que su marido haya firmado ningún contrato de este tipo y, de paso, recuerda que su esposo mantiene “varios temas legales de por medio con la cadena”.

Para la odontóloga, esta afirmación carece de sentido alguno y es que no se han planteado tal posibilidad, aunque no niega que se le haya puesto sobre la mesa dicha oferta. Quizá, la cadena rival, Antena 3, con la que el matrimonio ha estrechado lazos, también haya pujado por conocer su verdad. Pero, en palabras de María José Campanario, “no es verdad” que hayan firmado grabar ninguna serie por la que Belén Esteban debiese ponerse nerviosa. Algo que, por otro lado, no parece suceder y es que la colaboradora de ‘Sálvame’ escuchó esta noticia en directo y su reacción fue tranquila, pero tajante: “Te agradezco que traigas al programa estas informaciones. Ojalá Jesús hiciera una docuserie y dijera el motivo por el que no hace muchas cosas. Ojalá fuera así. Agradezco que me lo hayas contado, pero en vez de para agosto, que sea para finales de julio, que todavía estoy aquí”, decía con guasa Belén Esteban, dispuesta a responder a su ex llegado el momento.