5 Ha confesado que su relación no es como se dice en televisión

Según cuenta la propia Campanario, la relación entre ellas era muy diferente a la vida real a lo que se proyectaba en televisión. «Nunca he tenido ningún mal gesto ni ningún desencuentro en persona. Siempre he tendido una mano y lo que he recibido de ella también era lo mismo, aunque lo que se proyectaba después era completamente diferente», confiesa.