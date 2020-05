María José Campanario está confinada como el resto de españoles. Al tener patologías previas es paciente de riesgo, por lo que la odontóloga ha tratado de extremar las medidas de seguridad. No tiene ninguna intención de estar en el hospital, menos aún si se tiene en cuenta que el próximo 28 de mayo es su cumpleaños. No es la primera vez que pasa esta fecha tan especial para ella y su familia ingresada, pero este año un posible contagio complicaría más su historial médico. Por este motivo, la esposa de Jesulín tendrá claro cuál es su plan para festejar que cumple 41 años rodeada de los suyos: quedarse en casa. Una situación que provoca que su lado más solidario vuelva a ser el protagonista en este día, tal y como viene haciendo en los últimos años. De hecho, ella misma lo ha revelado en su cuenta de Facebook, pues en su perfil ha hecho un llamamiento con el que confiesa cuál es el regalo que pide a todos sus seguidores.

«Este año,e elegido esta organización sin ánimo de lucro porque su misión significa mucho para mí y espero que valoréis la posibilidad de contribuir con la causa como una forma de celebrar este día conmigo. Cada pequeña acción me ayudará a conseguir mi objetivo» , asegura María José Campanario en su cuenta. Y, aunque fue hace algunos días cuando hizo esta publicación, lo cierto es que ya lleva más de la mitad del dinero que ella esperaba conseguir recaudado. Más de 500 euros de los 1.000 que pretende aportar a la asociación, todo un logro si se tiene en cuenta que todavía quedan algunos días para llegar a la meta. Con ello María José Campanario desea mejorar la calidad de vida de los niños y niñas y adolescentes que enferman de cáncer así como la de sus familias.

Varios de sus amigos han aplaudido este gesto e incluso han hecho su aportación a la causa. «Ellos lo merecen» , responde María José Campanario para agradecer que algunos de ellos ya hayan puesto su granito de arena. Un presente solidario que ya pidió el pasado año en su cuenta de Facebook, aunque en ese caso la iniciativa está relacionada con la Esclerosis Múltiple en nuestro país, ya que para ella «era muy importante» contribuir con esta causa.

Este es, sin duda alguna, un cumpleaños atípico tanto para la mujer de Jesulín como para su entorno, pero, de momento, se muestra positiva. Eso sí, pide responsabilidad y que se respeten las medidas de seguridad mientras dura el confinamiento. Tiene preocupación por las cifras de infectados y, por ello, ha hecho una petición que tiene que ver con su profesión. Desde su voz como personaje público María José ha intentado aprovechar que los ondontólogos como ella sean escuchados y se les provenga de material suficiente para atender a sus pacientes y, además, cubrirse ellos mismos.

María José Campanario: muy concienciada con la salud

María José Campanario está muy concienciada con quien padece problemas de salud, todavía más desde que se le diagnosticara la fibromialgia que padece. Su enfermedad ha provocado que fuera ingresada en diferentes ocasiones en diversos hospitales de Andalucía, ya que sufre dolores muy fuertes por los que debe guardar reposo.

