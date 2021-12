María José Campanario y acaba de recibir una excelente noticia. Ha ganado una importante batalla a Facebook. La mujer de Jesulín de Ubrique denunció a esta red social en febrero de 2019, después de recibir contenidos que ella consideró injuriosos. Después de pedir a la plataforma que eliminasen dichos comentarios, decidió acudir por la vía judicial par solicitar que estos fuesen borrados.

Tal y como ha publicado ‘El Confidencial’, la dentista ha logrado que la plataforma haya quitado publicaciones que hacían referencia a «su estado de salud»,. ¿Lo mejor? Lo ha conseguido sin necesidad de ir a juicio. Tal y como señala el citado diario, ambas partes estaban citadas en un juicio que estaba previsto celebrarse el pasado 13 de julio en el Juzgado de Instrucción número 3 de Arcos de la Frontera, en Cádiz.

Campanario inició su petición a Facebook de manera extrajudicial

«Los comentarios eran de muy mal gusto y, sin duda, vulneraban el honor de nuestra clienta al llegar a cuestionar incluso el padecimiento de su enfermedad», explican a este medio los letrados Mario Bonacho y Antonio González-Zapatero, encargados de representar a Campanario. En un principio, Campanario hizo su petición de manera extrajudicial. Facebook se mostró reacio eliminar los post alusivos a ella. Alegaron que «no podía trasladar datos privados y/o confidenciales de un usuario». Asimismo, decían que no había motivos para aplicar un protocolo que permitiera a la aludida «ejercer el derecho de rectificación». Ahora, por suerte, el enfrentamiento ha llegado a su fin de la mejor manera: sin llegar a juicio. No ha sido tan complicado llegar a buen puerto. Y los abogados están satisfechos de haber actuado, ya que «de no haber acudido a la justicia, Facebook hubiera hecho caso omiso de las denuncias».

De momento, María José Campanario no se ha pronunciado sobre esta victoria a Facebook. Curiosamente, la misma red social en la que se dio a conocer una durísima carta llena de insultos a su eterna rival, Belén Esteban. En ella tachaba a la de Paracuellos de tener una vida patética y llena de mentiras, además de opinar sobre su relación con Miguel Marcos. Aquella extensa y brutal carta no dejaba en buen lugar a la colaboradora de ‘Sálvame’. «Que me descojono cuando te llaman ‘exmujer de’, en el que pasaste más tiempo en Madrid que con mi marido, aunque hayas aprovechado que solo se tira de hemeroteca a tu conveniencia. Aunque hayas dicho ‘yo estuve 5 años’, luego estuviste ‘7’ y luego ’10’… hasta parecía que nos acompañabas en mi matrimonio, en el que tú nunca tuviste y te seguirá comiendo de por vida. Y lo sabes», señalaba.

La polémica carta de María José Campanario a Belén Esteban en Facebook

En otra de sus referencias a la ex de su marido se jactaba de estar por encima de ella: «Benditos palmeros tienes. No me hagas descender a tu nivel, porque saldrías perdiendo tu asqueroso trono. Deberías dar gracias. Sobre todo por mi silencio. El que yo sí cuidé por alguien especial. A quien tú utilizaste. Hasta que te dieron miedo las demandas. Porque el día que yo hablase, hundiría en la puta miseria a más de uno y una. A ti la primera, créeme, no estoy sola«.

«Tú me la sudas. Espero que te quede clarinete, después de esto. Me la sudas tú y tu panda de palmeros», destacaba. «No, princesita barata, no hacen falta guerras, aunque tengo todas las armas. Y estoy dispuesto a usarlas.Entre ellas, todas las mentiras que has escupido durante 20 años sobre mí y mi familia y que no siquiera tus más cercanos conocen». El revuelo que se armó entonces en Facebook fue tal que, en cuestión de horas, se eliminó su carta de esta red social.

La victoria de Campanario sobre Facebook se produce en un momento especialmente dulce para la dentista y el torero, que esperan un bebé. Su tercer hijo en común nacerá dentro de seis meses, dos semanas antes de que celebren sus 20 años de boda. «Para nosotros es una bendición. Ahora queremos un poco de paz para estar lo más tranquilos posibles. Queremos que venga bien», ha reconocido la catalana, que será madre de nuevo a los 42 años. Su felicidad se suma ahora a la satisfacción tras haber logrado una victoria frente a un gigante a nivel global como Facebook. Su caso pude que reabra el debate sobre el tipo de contenidos que son tolerables en esta red social, un auténtico coloso que arrastra a más de 2.000 millones de usuarios activos en todo el planeta.

