6 La medicación le ha hecho engordar

María José Campanario ha confesado que debe medicarse a diario para poder dormir: “Tomo una pastilla que me permite descansar por las noches. Básicamente, lo que necesito es dormir bien. No puedo despertarme cada media hora o cada hora, como me pasaba antes. He ganado unos seis u ocho kilos en año y medio, a causa de esta medicación, pero me compensa”.