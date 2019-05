3 La familia está muy agradecida por el cariño

La familia y los amigos de María Jiménez han recibido estas semanas una gran oleada de mensajes de amor y cariño hacia la artista. “Quiero disculparme con la gente con la que no respondo porque no me da tiempo. No tengo tiempo de responder, no entro ni a las redes sociales, pero hay muchas muestras de cariño”, apuntó Alejandro hace unos días.