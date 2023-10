María Jesús Ruiz, destrozada: "A crueldad a mi madre no le gana nadie"

Desde que hace cuatro años Curro entrara en la vida de María Jesús Ruiz, la relación con su familia se ha visto afectada. La ex Miss España no ha podido evitar derrumbarse al recordar que su madre no acepta a su marido con quien contrajo matrimonio el pasado mes de septiembre. También ha explicado que en su momento su progenitora le dio un ultimátum: "O dejas a Curro o pierdes a tu madre y a tu familia para siempre".

La andaluza, rota en lágrimas, explicaba en el programa 'Fiesta' que entre la espada y la pared no funciona. "Donde manda el corazón no manda nadie. Mi madre es muy autoritaria". Ha reconocido que está viviendo una situación muy fea y que su progenitora la tiene bloqueada. "Se ha convertido en una realidad que hay que aceptar. Yo acepto que mi madre no acepta a Curro. Es algo con lo que voy a tener que vivir. Yo le he preguntado: ¿Qué te ha hecho Curro?".

María Jesús Ruiz explica el motivo de la mala relación

Juani, la madre de María Jesús Ruiz, ha explicado a un periodista del espacio de Mediaset el motivo por el que no quiere a Curro. Sin embargo, su hija ha desmentido esta realidad. "Quien empezó a faltar el respeto fue mi madre mucho tiempo atrás. Curro jamás le dijo nada. Las cosas no son como parecen. A crueldad a mi madre no le gana nadie. Ha consentido perder a una hija por la sinrazón de que no quiere a Curro. Yo quiero por encima de todo a mi madre, pero hay cosas que no puedo tolerar". Tachaba a su progenitora de "totalitaria".

"Ella tiene a su familia como pequeños soldados. Yo soy la apestada. Me revienta. Mi madre es muy buena y es la mejor madre del mundo si haces lo que ella quiere. Tengo 40 años. Tendré que equivocarme. Yo he sufrido en la vida mucho. Ahora tengo un hombre que me quiere. Él se enferma porque ve la injusticia". El principal dolor de la exmodelo es que siente que su progenitora no se está portando bien ni con ella, ni con sus hijas. "Ella prefiere perderme".

Respecto a las declaraciones de su madre, la de Andújar indicaba: "Solo te puedo decir que para que te respeten, tienes que respetar. Es una relación muy complicada en la que yo estoy en medio".

