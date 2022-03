Marcelo y Sergio Ramos estuvieron muchos años jugando juntos en el Real Madrid. Su relación fue más allá del equipo blanco y el campo de fútbol y han mantenido una excelente relación fuera del club. Ahora, el brasileño le dedica unas bonitas palabras al jugador del París Saint-Germain. Marcelo ha sido el último invitado al programa presentado por Pablo Motos, ‘El Hormiguero’, donde ha disfrutado de la presencia de Trancas y Barrancas. Sin embargo, también se ha puesto sentimental al recordar la salida del sevillano del Real Madrid y ha querido hablar de la excelente relación que siguen manteniendo. Para él, fue un gran apoyo dentro del club pero también fuera.

Marcelo ha querido recordar un bonito gesto que tuvo Ramos con él

Aunque Marcelo asegura que siempre le ha agradecido todo lo que le ha dado a lo largo de los años, nunca antes lo había hecho públicamente: «Siempre que herido hablar esto y creo que ahora es el mejor momento. Siempre le agradecí a él pero nunca lo hablé en público. Sergio para mí fue, bueno es, un hermano mayor, que aunque no tenemos mucha diferencia de edad me ayudó mucho en mi carrera y me ayudó mucho dentro del club», ha comenzado diciendo. Sin embargo, uno de los capitanes del Real Madrid ha querido recordar un momento puntual de su carrera: «Había un día que yo estaba muy nervioso. Ya habíamos pasado a la final, habíamos ganado y todo y él me dice «tú ven conmigo a poner la bufanda en las Cibeles». Yo le dije que no. Había mucha gente», ha seguido explicando.

Para Marcelo, este gesto significó mucho para él. Así lo asegura: «El era el capitán, bueno capitanes somos cuatro pero él era el primero. Él no tenía por qué hacer esto y lo hizo. Yo creo que eso dice mucho. Llevo eso siempre en el corazón porque creo que no todas las personas te pueden hacer esto porque es un momento suyo. Del Capitán. Y yo desde aquí, se lo agradezco delante de todo el mundo», ha confesado. Además, lo ha hecho delante de Pablo Motos, quien tiene una excelente relación con Sergio Ramos.

Ha recordado como fue su fichaje por el Real Madrid

Además de Sergio Ramos, Marcelo también ha hablado del momento en el que fichó por el Real Madrid, hace ya más de quince años. El futbolista asegura que no sabía que le iban a fichar: «Fue un poco raro. Yo vine con mi agente y me dijeron tienes que ir a conocer Ciudad Deportiva, que es Valdebebas, y yo dije que vale, que perfecto. Pero mis cosas estaban en Brasil. Hablo con mi novia de la época, que ahora es mi mujer, y le digo que me tengo que ir a Madrid. Y llego, conozco la Ciudad Deportiva y me encuentro con Beckham de frente», ha comenzado diciendo.

«Me dicen que tengo que ir al Santiago Bernabéu. Digo «me van a enseñar como es» y me llevan a una tienda para hacerme un traje a medida. Yo nunca me había puesto un traje. En mi vida. Llego ahí y me pongo el traje y digo «bueno para hacerme una foto ahí guapo». Pero llego y está el contrato y yo con mi agente. No me lo pensé dos veces. Firmé. Fue todo muy rápido«, ha recordado, visiblemente emocionado.

Con 33 años, Marcelo de momento no piensa en ponerle punto y final a su etapa en el fútbol. «Yo pienso en el día a día y en el momento. Voy poco a poco. Yo creo que todo tiene un fin pero no pienso en esto. Está claro que me gustaría estar toda mi vida aquí pero no soy yo solo. Son muchas cosas», ha querido aclarar.