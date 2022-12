Joaquín Sánchez se ha trasladado hasta el Circuito de Jerez-Ángel Nieto para entrevistar a Marc Márquez, el piloto más joven del mundo en ganar un campeonato de MotoGP. El deportista, que ha conquistado ocho mundiales, ha enseñado a exjugador de fútbol a conducir una moto de competición, a la vez que repasa su trayectoria profesional y personal. Asuntos como el amor -fue pareja de Lucía Rivera– la posibilidad de tener hijos o sus problemas de visión son algunas de las cuestiones que ha abordado en el encuentro.

«Cuando me pasó lo de la vista, dije: uf. Lo de la vista es jodido. Veía dos cabezas: una aquí y otra aquí», ha arrancado diciendo. Al contar cómo vive su dolencia en los ojos y en la vista se ha mostrado muy sincero. No lo ha pasado bien. «La vista es la vista. Puedes tener una lesión en el brazo, pero si no lo mueves te olvidas un poco. Pero con la vista, es abrir lo ojos y decir: hostias».

«Pensé en retirarme de la MotoGP cuando me pasó lo de la vista»

Marc Márquez padece diplopía, una enfermedad que le persigue en el Mundial de MotoGP, en el año 2011. El piloto de Honda volvió a revivir estos problemas tras la durísima caída que sufrió el pasado 20 de marzo durante el GP de Indonesia. La lesión consiste en ver doble y supuso la retirada del Campeón del Mundo de los circuitos. Su lesión le tuvo apartado en el pasado y por suerte se ha vuelto a recuperar de ella, pero le ha ocasionado graves problemas: «Este año pensé en retirarme de la MotoGP en marzo, cuando me pasó lo de la vista”.

La diplopía o visión doble es una alteración de la visión que consiste en la percepción de dos imágenes de un mismo objeto. Puede ser horizontal, vertical o diagonal, dependiendo del lugar en el que aparece la imagen duplicada (al lado, encima, debajo o en diagonal al objeto). No se trata de una enfermedad, sino de un síntoma que está relacionado con diversas afecciones oculares y sistémicas. En su caso, la diplopía está relacionada con los fortísimos impactos que ha recibido en el ejercicio de su disciplina deportiva. Repsol Honda, a través de un comunicado oficial, desveló en su momento que el joven había vuelto a padecer un episodio de esta patología tras el accidente sufrido en Asia y que le diagnosticaron «una conmoción cerebral y varios traumatismos menores». Sus problemas aumentaron al regresar a España», tal y como informó Repsol Honda en el citado comunicado. Al parecer, el piloto de Cervera «experimentó problemas en la visión» y no le quedó más remedio que acudir de urgencia al Hospital Clinic de Barcelona. Ahora, por suerte, vuelve a estar bien: «Soy un privilegiado, no me tengo que levantar a las seis de la mañana para ir a una oficina. Trabajo en mi pasión, mi equipo es mi familia». «Me tengo que plantear el tener un hijo. Creo que estaría bien», confiesa Marc Márquez

En su charla con Joaquín Sánchez, Marc Márquez ha dicho que está soltero, pero le gustaría encontrar a alguien: «Estoy más centrado, siempre lo he dicho: a los 30 tendré novia». No ha «encontrado» a la chica adecuada, pero «seguro que va a llegar el día». También ha confesado que no le importaría que un hijo suyo se dedicase también al motociclismo: «Sí me gustaría, pero lo tendría que escoger él… Primero me tengo que plantear el tener un hijo. Creo que estaría bien».

He intentado que mi psicólogo sea mi entorno, ms amigos.. allí donde hay amistad y hay cariño. Eso es el psicólogo para mí. No digo que algún año tenga que tirar de psicólogo. De su rivalidad con el también piloto Valentino Rossi ha recordado que fue él quien empezó el enfrentamiento: «Cuando te niegan el saludo… Cuando eres Messi no buscas que se caliente el partido, porque eres el mejor. Cuando él buscó que el ambiente se calentara es porque no tenía la misma velocidad. Lo respeto, ha sido uno de los más grandes, pero él a lo suyo y yo a lo mío». También ha confesado que para él, la clave del éxito es «ambición y sacrificio combinado con talento. La pasión es también fundamental. No me imagino mi vida sin este estilo de vida».