Mar Torres está viviendo sus horas más bajas y no puede más. La influencer busca en su exnovio, Froilán, las fuerzas para seguir adelante.

Hace unas semanas que Mar Torres rompió a llorar a través de su perfil de Instagram después de recibir muchos mensajes de críticas a una foto donde posaba en ropa interior. Desde entonces, la influencer está viviendo sus horas más bajas y así mismo lo ha revelado de nuevo. Mar ha asegurado que incluso a veces va paseando por la calle y sin motivo aparente se echa a llorar. ¿Qué le pasa? ¿Quién está siendo el mejor apoyo de ella en estos momentos tan complicados? Parece ser que Torres está buscando consuelo en su ex, en Froilán, a quien le dedica una romántica canción después de revelar el momento tan duro que está viviendo.

Mar Torres confiesa que está pasando una época complicada

«Hay momentos en la vida en los que necesitas más cariño, atención… estás más sensible y yo creo que en este momento puede ser mi caso. Estoy pasando una época un poco complicada», dice la influencer a través de sus Stories donde con el semblante serio revela algunos de los momentos difíciles para ella. «No me quiero poner como la última vez», añade haciendo referencia al día en que le dio un ataque de ansiedad en pleno directo a través de su perfil de Instagram. Lo más llamativo de esta ocasión es que después de derrumbarse y revelar el momento tan complicado que está atravesando ha compartido una imagen junto a Froilán, el que fuera su pareja y que a pesar de su ruptura ha sido un gran apoyo para la influencer.

«Te la dedico», ha escrito Mar Torres junto a una fotografía en la que aparece posando junto a su ex. Además, sonaba una bonita canción de Lady Gaga, ‘Always remember us this way’ (en español, ‘Siempre nos recordaremos de esta manera’), que forma parte de la banda sonora de la pelicula ‘Ha nacido una estrella’. ¿Quiere Mar Torres retomar su relación sentimental con Froilán? La influencer, que está viviendo sus horas más bajas, está buscando consuelo en el nieto del Rey Juan Carlos. A continuación, puedes ver las declaraciones más desgarradoras de Mar Torres. No te lo pierdas y dale al play.

Vídeo: Redes sociales

La influencer asegura que ha recurrido a terceras personas

Con la voz quebrada, Mar Torres asegura que «estoy un poco más out con las redes porque quiero por así decirlo curarme. Ahora mismo estoy en manos de unas magníficas personas que cuando me ha dado ese ataque he recurrido directamente a ellos. Creo que es el momento de parar, pensar y ver que es lo que me conviene y lo que no». La influencer ha querido aclarar que no se refiere únicamente a los temas mediáticos o a las redes sociales, sino también a temas personales. La verdad es que no mola nada estar en esta situación», ha sentenciado antes de dar paso a la fotografía junto a Froilán.