5 Su primer acercamiento a Froilán

Mar Torres contó en su entrevista a ‘Vanity Fair’ cómo comenzó el contacto con Froilán: «Llegué a clase y me sentaron a su lado, en la última fila. Un chico le preguntó: ‘¿Y por qué te llaman Froilán?’. Yo me partía de risa. Felipe me tiró un papelito y me dijo: ‘¿Tú de qué te ríes?’. Y no paramos de lanzarnos cosas. Conectamos, hablamos todo el rato… ¡Armamos mucha bulla! El primer día ya nos separaron. Me cambiaron de clase».