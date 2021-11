Mar Flores está de plena actualidad. La modelo y empresaria ha tenido que salir a defenderse después de que en ‘Sálvame’ sacaran a la luz unos polémicos mensajes que supuestamente envió a un paparazzi. En estos mensajes, Mar Flores le pedía al fotógrafo que hiciera fotos a Elías Sacal junto a la mexicana Rosanna Lerdo. Todo esto ha provocado un aluvión de críticas hacía la modelo, que ahora ha roto su silencio en forma de comunicado.

Ha utilizado sus redess sociales para hacer llegar su comunicado: «Mi abogado me recomiendo no hablar puesto que está más que demostrado que todo lo que diga se puede manipular y lo que no diga, invitar, pero si se involucra a otras personas, no me puedo quedar callada», empieza diciendo la modelo.

«Primero. Las declaraciones que está haciendo el paparazzi Jordi Martín González son exclusivamente para lucrarse, sin importar el daño que hace a otras personas, cosa que lleva haciendo durante años a otras personas conocidas y qe puede comprobarse googleando su nombre», ha continuado.

Mar Flores ha estallado tras días en el ojo de la polémica

La empresaria de moda deja claro que está acostumbrada a esto, pero aún así, no quiere dejar pasar la última polémica en la que se ha visto envuelta: «Segundo. Ya estoy curtida en esto y me defenderé en los tribunales, pero poner en mi boca declaraciones sobre otras personas son muy dañinas moralmente y totalmente falsas», sigue exponiendo.

En cuarto lugar, no ha dudado en defenderse de lo que se ha comentado sobre las críticas que supuestamente ha hecho a otras compañeras de profesión que también son amigas: «Nunca jamás en la vida hablaría mal de una mujer y menos aún de una amigas, todas ellas mujeres fantásticas, en concreto María José Suárez, Nieves Álvarez y Mar Saura. Todas ejemplo de mujeres emprendedoras, luchadoras, trabajadoras y estupendas madres de familia. Todo lo que ha dicho sobre ellas poniéndolo en mi boca es totalmente falso. Todas ellas mujeres bellas por dentro y por fuera a las que admiro y siento profundo respeto por ellas».

Se ha defendido de todos los ataques que ha recibido

Y por último, Mar Flores aclara que nunca ha estado con Jordi Martín: «Nunca me he visto con el Sr. Jordi Martín González en persona, ni he compartido cena con él en mi vida». Anuncia que tomará medidas: «Como dije en las declaraciones del pasado viernes, tomaré medidas legales contra Jordi Martín González y todos los medios de comunicación que se hagan eco de sus informaciones faldas sobre mí».

SEMANA publicó en exclusivas las fotos de Elías Sacal con otra mujer, que no era ni Rosanna ni Mar Flores

Hay que recordar que Mar rompió con Elías a principios de julio, cuando se enteró por una publicación en México que él estaba con Rossana Lerdo de Tejada, viuda del empresario azteca Jorge Vergara. Los medios mexicanos afirmaban en ese momento que la relación de Mar y Elías llevaba casi tres meses meses rota, pero después supimos que eso no era verdad. “No es cierto que esa relación llevara meses finiquitada, como ha dicho Elías. Ellos hablaban a diario. Se sabe que Mar no podía estar viviendo con él porque tiene que pasar días en España con sus hijos”, nos contaba una fuente muy cercana a la pareja.