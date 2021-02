Poco sabemos de la vida sentimental de Manuela Velasco. Aún así, la actriz tiene pareja desde hace casi dos décadas pero sin planes de boda

Manuela Velasco siempre ha intentado separar al máximo su vida profesional de la profesional blindando su vida. Con el paso de los años, la actriz de ‘Velvet’ se ha ido abriendo un poco más en cuerpo y alma debido a que se siente muy segura de la relación tan sólida que ha formado con Rafa Castejón, con quien lleva saliendo cerca de casi dos décadas y que se han convertido en inseparables. Además, la sobrina de Concha Velasco también ha ido mostrando su faceta personal y ha revelado en alguna intención su intención de convertirse en madre. Un deseo que todavía no ha llegado debido a los motivos profesionales que han copado mucha parte de su agenda y que posteriormente, cuando lo había intentado, no lo había conseguido.

Manuela Velasco reveló sus problemas para quedarse embarazada

De hecho, en declaraciones a Europa Press hace unos años, Manuela Velasco reveló sus problemas para ser madre. Debido al estrés causado por el trabajo, la actriz tenía un desajuste hormonal que le dificultaba la posibilidad de quedarse embarazada de forma tradicional. A pesar de esto, no descartaba la posibilidad de conseguirlo a través de la fecundación in vitro. Estas declaraciones tuvieron lugar hace ya unos años, concretamente en el año 2018, pero de momento no ha dado el paso. Ante esta situación tan complicada, está arropada y muy apoyada por su novio, Rafa Castejón, que tal y como hemos dicho anteriormente ya llevan juntos cerca de veinte años.

A pesar de lo sólida que es su relación, es muy difícil verles juntos en un acto público como en una alfombra roja o una premiére de una serie. Aunque Rafa le apoya en todo, siempre está en un discreto segundo plano porque la actriz intenta evitar que su nombre suene por cualquier aspecto de su vida privada y que tan solos se hable de ella por sus éxitos en la interpretación.

El proyecto que nos ha permitido verlos juntos

Aunque como hemos dicho anteriormente, es muy complicado verles juntos debido al hermetismo de Manuela Velasco, el pasado año trabajaron juntos lo que nos permitió pasar de 0 a 100 en cuestión de segundos. Y es que Rafa Castejón es hijo del actor de zarzuela y comedia Rafael Castejón, y de la también actriz Pepa Rosado y ha seguido los pasos de la familia. La pareja ha protagonizado una serie titulada ‘Relatos con-fin-a-dos’, en Amazon Prime. En dicha ficción hemos visto a Manuela y a Rafa protagonizando un corto dirigido por Fernando Colombo de nombre ‘Emparedados’.

“El rodaje fue toda una aventura”, explicaba él en su cuenta de Instagram. Manuela, por su parte, describía el proyecto a medio camino entre la diversión y el desafío: “Teniendo en cuenta la odisea que fue nuestro rodaje, estoy deseando ver qué imaginaron y cómo se las apañaron los compañeros de juego y sus equipos”.