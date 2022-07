Este miércoles se celebraba la ‘Noche Drag’, uno de los conciertos dentro del ‘Sálvame Mediafest‘ que se lleva celebrando durante varias semanas. Varios colaboradores del programa, además de Rocío Carrasco y Manuel Zamorano se vistieron de drags y se subieron al escenario en una muestra a la igualdad y los derechos LGTBI+. El peluquero se convirtió en el flamante ganador de este espectáculo y ha acudido a ‘Sálvame‘, vestido de nuevo de drag, para hablar largo y tendido sobre su vida, su infancia y relatar cómo ha vivido su homosexualidad. “Yo nunca me había puesto unos tacones, nunca me había maquillado”, decía al hablar de su triunfo en el concierto.

La emoción por ganar este concierto no ha sido el único momento emotivo de la tarde, pues al recordar cómo ha vivido su homosexualidad durante muchos años se ha roto: “Mi padre murió y yo nunca le dije que era gay. Mi padre murió y un día antes le dijo a mi madre: ‘yo creo que Raúl y este no son compañeros de piso’, pero yo nunca se lo dije a mi padre. A mi madre sí, al final, con mi pareja intentábamos normalizarlo y ella se adaptaba a nosotros”, confesaba Manuel Zamorano.

Manuel Zamorano confiesa que fue una liberación para él dejar su vida del pueblo y marcharse a la capital

El peluquero de los famosos vivía en un pueblo, por lo que en aquella época estaba muy mal visto mantener relaciones con una persona de tu mismo sexo (hoy en día por desgracia sigue ocurriendo). Para él, dejar atrás su vida en el pueblo y empezar una nueva en la capital supuso una liberación. Así lo cuenta: “Para mí, venirme a Madrid fue una liberación. Yo decía: ‘voy por la calle y nadie me insulta, nadie me mira…”. Y añade: “Yo en el pueblo nunca tuve amigos, lo que yo tenía era amigas… y el problema era que si eras niño y tenías amigas ya no eras normal”.

Pero, el momento álgido de la tarde para Manuel Zamorano ha llegado cuando el programa le ha puesto un vídeo en el que sus seres queridos hablan de él, de lo lejos que ha llegado, de como lo admiran, pero también de lo mal que lo pasó cuando vivía en su pueblo. Si durante la emisión del vídeo estaba visiblemente emocionado, todavía lo ha estado más cuando al terminar, Adela González ha hablado de su padre y ha señalado que estaría muy orgulloso de él y habría disfrutado mucho viéndole actuar en ‘La noche drag’. En ese momento, Manuel Zamorano no ha podido evitar las lágrimas y se ha roto: “Todo ha merecido la pena. Estoy aquí, jamás me lo habría podido imaginar, con todos vosotros… Sois como mi familia«, respondía refiriéndose a los compañeros de ‘Sálvame’.