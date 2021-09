Han pasado 365 días desde que Manuel Romo y Claudia Cruz (en el caso de ella, dos años) fueran coronados como Míster y Miss Internacional. Un reinado que termina estos días en Canarias, ya que ambos entregarán sus respectivas bandas y coronas a los futuros candidatos a representarnos en este certamen internacional. SEMANA se ha citado con ambos para hacer balance de su año de reinado, para que nos cuenten si les ha cambiado mucho la vida y qué consejos les gustaría transmitir a sus sucesores.

Vuestro reinado está a punto de llegar a su fin. ¿Cómo definiríais este año?

Manuel Romo: Un año de crecimiento, de superación personal y, sobre todo, de madurez.

Claudia Cruz: Yo ya llevo dos años y se me han hecho un poco largos. El primero fue de mucho trabajo y crecimiento, pero por culpa del coronavirus tuvimos que parar todo y no ha sido hasta ahora cuando he podido retomar la agenda.

¿Qué balance hacéis de vuestro reinado?

M: Aparte de las tres o cuatro operaciones estéticas que me he hecho para cambiar esta cara… (se ríe) Mi vida ha cambiado y ese chico que terminó su carrera de graduado en ADE y que salió de Lisboa por la pandemia y se vino a Madrid para dedicarse a hacer de Míster España ya no es, evidentemente, el mismo. Mis prioridades se convirtieron en cuidar mi imagen, asistir a eventos y aprovecharlo todo al máximo, porque era una oportunidad única.

C: Yo también he ido al Internacional, cosa que Manu no, y he estado un mes viviendo en Japón. Una experiencia que me ayudó mucho a soltarme, porque soy bastante tímida. Esto ha sido una experiencia muy bonita y que me ha ayudado mucho, tanto en lo personal como en lo profesional. He aprendido a valorar lo que tengo a mi alrededor.

Cuando ganasteis vuestras respectivas coronas, ¿era esto lo que esperabais vivir?

M: Por un lado sí que era un año en el que yo esperaba darme a conocer más. Evidentemente, esto me ha ayudado a trabajar como modelo, salir en prensa y acudir a diferentes eventos. Aunque, también es verdad que, debido a la pandemia, se ha visto todo bastante afectado. Esto no es una queja ni nada que ver, simplemente se han juntado varias circunstancias, pero estoy bastante contento. Esa ilusión de que cambiase mi vida se ha dado.

C: Estoy de acuerdo con él, esperaba más, pero ya no es solamente por la pandemia, sino que no hay cultura miss en España. No sucede como en otros países que en el momento en el que ganas te conviertes en una celebrity, tu vida sufre un giro drástico e incluso puedes llegar a trabajar de ello. En este caso sí que es un empujón, pero ahora no te da la fama que sí daba hace algunos años.

¿Qué habéis aprendido en este año de reinado?

C: Al final conoces a mucha gente y a los que queremos seguir en este sector nos viene muy bien. Me refiero a los contactos, el saber estar, a cómo posar en un photocall… Todo eso lo vas aprendiendo poco a poco. Después de dos años maduras y tienes las cosas más claras. Mi perspectiva y objetivo de vida han cambiado bastante. Antes mis objetivos eran menos realistas y ahora me quiero enfocar más en mi carrera, algo que antes tenía como más secundario. Me encanta la moda y el tema miss y me encantaría seguir en ello, pero más bien como un hobby.

M: Ha sido un año de mucho crecimiento y me gustaría seguir ligado a este mundo. Este concurso me ha dado muchas tablas que me gustaría aprovechar todo esto para el futuro. Me encantaría, por ejemplo, convertirme en presentador.

Dentro de poco tendréis que entregar la corona a otros jóvenes que, al igual que vosotros, se presentan con toda la ilusión del mundo ¿Qué consejo le queréis dar a vuestros respectivos sucesores?

C: Que lo disfrute. Un año se hace corto y es una experiencia que se vive una sola vez en la vida. Que trabaje mucho, que lo haga con mucha ilusión, y sobre todo, que no se frustre si las cosas no salen como le gustaría.

M: Lo que le diría es que esto es una lanzadera y que como bien dice el dicho, “no es oro todo lo que reluce”. Pero si la persona es inteligente, tiene claras sus ideas y quiere, le puede sacar mucho partido. En muchos campos, pero especialmente a nivel contactos. El que gane que piense que es su año y se va a llevar una gran experiencia en la que va a aprender muchísimo.

¿Volveríais a presentaros?

C: Creo que no. Me llevo la experiencia y muy buenos recuerdos, pero ahora quiero que lo disfruten otras personas.

M: Yo aún me tengo que presentar al certamen internacional, que desde aquí aprovecho para decir que voy con ganas de ganar y que todos los medios se hagan eco. No me presentaría a otro certamen nacional, porque soy de los que piensan que segundas oportunidades nunca fueron buenas. En mi caso, esta primera experiencia ha sido muy buena, le he sacado mucho partido y es imposible de superar.

¿Qué ha pasado con el Internacional?

El certamen iba a ser en Asia y como la situación allí no está bien, pues lo han pospuesto para el 2022.

El 22 y 23 de septiembre dejaréis de representar a nuestro país, ¿qué será de vuestra vida a partir de ahora?

M: Me quiero dedicar al mundo de las empresas y ahora comenzaré a trabajar en una agencia de comunicación en Madrid que me permitirá continuar asistiendo a eventos y también organizándolos. Por otro lado, también tengo otros proyectos, como el de presentar un programa del cual no puedo desvelar nada, pero que está muy próximo a confirmarse.

C: Me queda un año para terminar mi carrera y mi principal objetivo es aprobarla con buena nota y hacer mis prácticas en una productora de cine para saber si realmente es lo que me gusta. Me gustaría también salir de España para aprender inglés, que como futura publicista me va a venir muy bien.

¿Y el mundo de la moda, en qué lugar queda?

C: Cuando vaya al extranjero a aprender inglés sí que me gustaría dedicarme allí a hacer trabajos de moda.

Por cierto, siendo los guapos oficiales de España, ¿liga uno más?

M: A mí me ha pasado que mucha gente me ha dicho que pensaban que era un tonto. Lo bueno es que luego sorprendemos, pero no es precisamente una gran baza para ligar más.

C: Ser presentada como Miss también puede generar que la gente piense que eres una engreída. Así que no, realmente no puedo decirte que se ligue más.

¿Tenéis pareja?

M: En mi caso estoy soltero, pero no estoy cerrado al amor. Aunque ahora estoy centrado en mí.

C: Yo también estoy soltera, pero también estoy abierta al amor. Ahora mismo mi prioridad no es encontrar una pareja estable, pero si ocurre, bienvenido sea.

