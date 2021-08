Tuvo conocimiento de quién era su padre biológico a los 20 años cuando este fue a darle una clase en la escuela de cine en la que estudiaba.

El pasado mes de marzo, Concha Velasco sorprendía confesando quién era el padre biológico de su hijo. Un secreto que había querido que estuviera oculto hasta entonces. Ahora, ha sido el propio Manuel Velasco quien ha contado emocionado cómo se enteró durante su etapa universitaria de quién era su progenitor.

«Nazco en una familia de artistas. Mi madre es una actriz muy conocida y mi padre es productor y marido de Concha Velasco, Paco Marsó. Me da sus apellidos. Yo me llamo Manuel Martínez Velasco. Tuve una infancia maravillosa en un colegio estupendo, pero ya ahí oía cosas. Oía que me cantaban ‘Mi carro me lo robaron’, la canción de Manolo Escobar. Entiendo que los padres de los niños en el cole dirían que el hijo de Concha Velasco no es de Paco Marsó, es hijo de Manolo Escobar y por eso me llamo Manuel. Yo me llamo Manuel porque mi bisabuelo se llamaba así, mi tío…», ha comenzado así su historia.

El director de cine ha explicado que su padre biológico era Fernando Arribas a quien ha definido como un «director de fotografía maravilloso que yo quiero que la gente sepa quién es porque estoy muy orgulloso». Continuaba su relato recordando que se enteró en la universidad de la identidad de este, cuando tenía alrededor de 20 años. Un día mientras estaba cursando sus estudios de cine recibió la visita de este. «Entra a dar clase un señor que se llama Fernando Arribas que yo conocía, además era uno de los que yo más admiraba. Me quedo así y me da un algo. Él pasa lista y dice: Manuel Martínez Velasco. Se queda callado. Yo le dije a mi novia por aquel entonces: Este señor es mi padre.

Una vez acabó la clase, Fernando Arribas le paró para entablar de forma inmediata conversación. «Me puse a hablar con él. No hizo falta decirnos nada y nos dimos un abrazo. Me presentó a su hijo Luis -que es mi mejor amigo y hermano por parte de padre-. Y nos fuimos a comer. Me acuerdo perfectamente de ese día y le dije: Yo creo que tú y yo somos hermanos. Y él me dijo: Yo creo que también y nos dimos un abrazo».

Con total naturalidad ha explicado este importante episodio de su vida. También ha incidido en cómo se lo tomaron sus padres. Les dijo que había ido a darle clase Fernando Arribas para saber su reacción. «Se quedaron los dos un poco así. Yo le cogí y le di un abrazo a mi padre y le dije que todo estaba bien y no iba a pasar nada».

Desde entonces, la relación de Manuel Velasco con Paco Marsó y con Fernando Arribas siempre fue «estupenda». Algo que constata que la práctica final de la escuela de cine la supervisó Fernando Arribas en el plano de la fotografía y uno de los productores fue Paco Marsó. «Estaban en plató juntos todo el rato y no pasaba nada».

«Qué maravilla tener dos padres»

Le prometió a su padre en su día que no diría su nombre para evitarle una exposición mediática que este nunca buscó ni deseó, pero que cuando muriera no tendría ningún reparo en hacerlo para dar «carpetazo a esta historia». Ha recordado que su madre le confesó que revelaría su nombre durante una entrevista en un ‘Deluxe’ y que él le dijo que le parecía estupendo. «Mi madre estaba muy nerviosa ese día porque estaba contando algo muy importante para su familia». Como moraleja a esta historia, Manuel Velasco solo ha podido esbozar las siguientes palabras: «Qué maravilla tener dos padres estupendos».

Fue el pasado mes de marzo cuando Concha Velasco copó muchos titulares tras revelar públicamente quién era el padre biológico de su hijo quien estaba casado cuando se quedó embarazada. Recordó durante una entrevista en ‘Sábado Deluxe’ que había sido madre soltera en unos años muy complicados y que incluso se planteó la posibilidad de abortar. «Yo me quedo embarazada, pero no le dije a nadie nada». Sin embargo, decidió continuar trabajando mientras ocultaba su estado de gestación. Pronto apareció en su vida Paco Marsó quien asumió la paternidad del niño. «Paco aceptó al hijo que había tenido de soltera como si fuera suyo». La intérprete también se pronunció sobre su hijo aclarando que él sabía la identidad de su padre desde hacía mucho tiempo. Además, contó que las últimas Navidades las había disfrutado todos juntos.