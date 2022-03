Manuel Díaz ‘El Cordobés’ está siendo el protagonista del día después de que se haya publicado que la reconciliación con su padre, Manuel Benítez ‘El Cordobés’, está cada vez más cerca. Ahora el torero más joven ha querido pronunciarse al respecto y ha confirmado que le ha dado a su padre su número de teléfono, lo que se ha entendido como un acercamiento.

«Se está cumpliendo un sueño para mí», empieza diciendo feliz. El torero recalca que ya se sabe lo que hay. «Él me ha tendido un guante, yo lo he recogido. Se están afianzando las cosas bien. Cuando pase algo, os lo contaré como siempre os he contado todo. Así lo he hecho toda mi vida. Ahora mismo sabéis lo que hay no hay más nada», declara.

Ha dejado claro que por el momento no ha habido ninguna cita con su padre. «Esto es lo que hay. No hay más de lo que os he dicho. Vamos a esperar un poco», dice acompañado de su mujer, Virginia Troconis, que está muy orgullosa de las últimas noticias que ha recibido su marido después de tantos años de lucha.

Manuel Díaz ‘El Cordobés’ confirma un acercamiento con su padre

Vídeo: Europa Press.

Te interesará saber...