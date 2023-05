Han sido días de preocupación por Alejandro Sanz después de que compartiera un preocupante mensaje en el que explicaba que está "triste y cansado" y que "a veces no quiero ni estar". Unas alarmantes palabras que han hecho que tanto su entorno más cercano como sus seguidores mostraran su preocupación y le enviaran comentarios de ánimo y cariño en estos momentos tan delicados. Han sido también algunos de sus compañeros de profesión quienes han aprovechado para dedicarle palabras de cariño y mostrar su preocupación sobre su salud mental. El último ha sido Manuel Carrasco, quien ha reaparecido para presentar su nueva gira. ¿Quieres escuchar sus palabras? No te pierdas el siguiente vídeo y ¡dale al play!

Vídeo: Europa Press

Manuel Carrasco mantiene una excelente relación con Alejandro Sanz. Sin embargo, intenta ser cauto y medir sus palabras después de que el cantautor desvelase el problema de salud mental que está atravesando en estos momentos: "Tiene el derecho a estar mal como todos, nos pasa a todos. A veces parece que la gente que se sube a un escenario, que tiene esa responsabilidad de ser un ejemplo para mucha gente, aunque no lo busque, sí que lo es", comenzaba diciendo.

Durante su charla, el cantante ha confesado que se ha puesto en contacto con él: "Y bueno sí, sí le he mandado mi cariño y me he cruzado algún mensaje con él y simplemente que estamos con él para lo que necesito. Y estoy seguro de que va a salir adelante ya mismo, porque es un tío grande y lo ha demostrado siempre. Y bueno, bachecitos de estos tenemos todos. Así que seguro que va para adelante", ha zanjado al respecto.

Fue el pasado sábado de madrugada cuando Alejandro Sanz sorprendió a todos sus seguidores compartiendo la delicada situación por la que está atravesando a nivel de salud mental. "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", escribía en su perfil de Twitter.