Están siendo unos días difíciles para Rocío Flores y Manuel Bedmar después de que la supuesta amante del joven apareciera en los platós de Telecinco para narrar cómo había sido su relación paralela con él. La relación entre los dos jóvenes está siendo cuestionada y la hija de Antonio David Flores prefiere no pronunciarse al respecto. Un día después de romper su silencio sobre todo lo que se estaba diciendo sobre él, el malagueño ha querido zanjar cualquier tipo de especulaciones sobre su noviazgo con la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa‘ con un gesto en el que demuestra su amor por ella.

Consciente de todo lo que se está hablando de su relación con Rocío Flores, Manuel Bedmar se ha levantado este domingo con ganas de poner fin a todos los rumores. Por ello, con un simple gesto, el joven ha dejado claro el buen momento por el que pasa junto a la hija de Rocío Flores. En concreto, nada más comenzar el día, el malagueño se tomaba un café en una significativa taza: una en la que tiene una romántica foto de ambos en la que aparecen besándose. «Buenos días, a por el domingo», escribía junto a la historia de Instagram. Un sencillo movimiento por el que Manuel Bedmar grita a los cuatro vientos lo enamorado que está de su novia y por el que deja claro que todo sigue igual que antes poniendo así fin a todas las especulaciones.

Esta declaración de intenciones llega tan solo unas horas después de que Laura Gutiérrez, supuesta amante de Manuel Bedmar, se sentara en ‘Viernes deluxe’ para dar todos los detalles de la relación paralela que vivió con él. En concreto, la joven dejaba claro que el malagueño no estaba enamorado de la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ y que llegará el día en el que pondrá fin a la relación. Laura Gutiérrez ha asegurado que Rocío Flores controlaba en exceso a Manuel Bedmar a través de videollamadas para saber en todo momento qué estaba haciendo y con quién. Según su testimonio, al joven no le sienta bien el hecho de «estar en un segundo plano» y tener un «nivel de vida mucho más bajo» que el de la hija de Antonio David Flores. La invitada de ‘Viernes deluxe’ insiste en que tan solo mantuvieron dos relaciones íntimas, una de ellas en la cama que compartía el joven con la nieta de Rocío Jurado. «No me lo pasé bien, me aburría. La primera vez acabó y se quedó dormido. Es de misionero y si le da tiempo…«, recuerda.

Sus vidas siguen igual

Rocío Flores no quiere pronunciarse sobre su relación y mucho menos hablar de su pareja, del que aleja que es una persona anónima y no debe estar en los medios de comunicación. Horas antes de que la supuesta amante se sentara en el programa de Telecinco, la hija de Antonio David Flores insistía en que su vida seguía igual y todo estaba en orden. «Que diga lo que quiera. Después de todo lo que llevo ya pasado, esto es mínimo», se defendía la joven.