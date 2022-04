La relación de Rocío Flores y Manuel Bedmar no pasa por su mejor momento y más aún cuando se ha hecho pública una supuesta infidelidad por parte del joven a la hija de Antonio David Flores. En ‘Viernes deluxe’ se sentaba Laura Gutiérrez, la presunta amante, y desvelaba las quejas que tenía este sobre su relación. A pesar de que no es habitual que le veamos pronunciarse sobre un controvertido tema, el malagueño reaccionaba a las declaraciones que se estaban vertiendo en los platós de Mediaset.

Después de escuchar a Laura Gutiérrez explicar que mantuvo una relación paralela con él, así como que el joven se había quejado de estar en un segundo plano debido a la notoriedad que había ido tomando su pareja, Manuel Bedmar ha estallado en redes sociales y ha roto su silencio. «¡Importancia a lo importante! Adiosss», escribía en sus historias de Instagram para quitarle relevancia a lo que se estaba contando en televisión. Una clara declaración de intenciones que indica que hace caso omiso a todo lo que se pueda contar sobre él.

De la misma forma, horas antes, Rocío Flores volvía a insistir en que su relación estaba bien y se negaba a hablar largo y tendido sobre su pareja alegando que era una persona anónima y no estaba en el medio. «Estoy en una relación con una persona que no es pública, mi vida sigue exactamente igual y que está bien, todo está en orden. Que diga lo que quiera. Después de todo lo que llevo ya pasado, esto es mínimo», se defendía la joven.

«Manuel no está enamorado de Rocío»

Laura Gutiérrez ha sido muy clara y el polígrafo de Conchita en ‘Viernes deluxe’ le ha dado la razón. Según la joven, Manuel Bedmar no está enamorado de Rocío puesto que considera que «no puede ser feliz así» puesto que la pareja «no tiene vida en común y él no puede seguir el ritmo de vida que tiene ella». Tal y como ha compartido con los espectadores del programa de Telecinco, mantuvo dos relaciones íntimas con el malagueño y una de ellas fue en la cama de Rocío Flores. Sin embargo, no se cortó ni un pelo y reconoció que el joven era un mal amante. «No me lo pasé bien, me aburría. La primera vez acabó y se quedó dormido. Es de misionero y si le da tiempo…«, recuerda.

Laura Gutiérrez intentó poner distancia con Manuel Bedmar después de que le llamara la atención el hecho de que el joven le escribía mientras se encontraba junto a Rocío Flores, algo que no llegó a tolerar. «Me pareció demasiada falta de respeto, me parecía un vacile extremo», insiste. Una «humillación» que no habría sido la única puesto que también se refería a ella como «la elfo». «Era como decir que le estorbaba», aclaraba.