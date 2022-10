El novio de Rocío Flores ha compartido una fotografía desde el hospital, una práctica muy usual entre los influencers para contar cuando atraviesan un problema de salud. Manuel Bedmar ha posteado un particular selfie desde una clínica provisto de mascarilla, con su brazo escayolado y un cabestrillo para apoyar e inmovilizarlo con el fin de recuperarse cuanto antes. Si bien no ha desvelado qué tipo de accidente ha sufrido y cuál ha sido el diagnóstico del médico, sí que ha dejado claro que «está vivo», dejando claro que, pese a lo sucedido, está bien y fuera de peligro. Una excelente noticia que tanto él como su entorno celebra, aunque deberá de estar durante un tiempo guardando reposo debido a lo sucedido con su brazo izquierdo.

(Noticia en elaboración)