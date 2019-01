El accidente que Manu Tenorio sufrió el pasado agosto, debido a un cortocircuito en el cuadro eléctrico de su casa, ha supuesto un antes y un después en su vida. Han sido meses de preocupación y también de incertidumbre. Ahora, con la serenidad que da el paso tiempo, el cantante nos cuenta cómo ha vivido esta experiencia y cómo afronta el futuro.

El cantante asegura a SEMANA que se encuentra “fantástico”, a pesar de que aún está en la etapa de recuperación. “En el brazo izquierdo tengo una cicatrización por cerrar del todo. Además, tengo que empezar con las sesiones de láser para quitar las manchas que me han quedado. Cuidar el tema anímico ha sido súper importante. Me centré en ello en los últimos meses y, en vez de amilanarme, invertí el tiempo en el trabajo que voy a sacar en breve.

Han sido momentos tan duros que le llevaron a pasar una depresión: “Las primeras semanas fueron bastante tortuosas. El dolor era insoportable, tenía grapas por todos los brazos, incluso, en el canto de las manos y los dedos. Hubo un momento en el que no sé si se puede llamar depresión, pero estaba hecho polvo”. Y es que le podría haber costado la vida, a pesar de que en muchos momentos habló de susto.

Manu Tenorio quería ir a por todas para que se investigara lo sucedido. Sin embargo, el cantante ha decidido paralizarnos y no seguir adelante: “Si esto te pilla en Estados Unidos, te dan una indemnización millonaria, pero en España, las cosas funcionan de otra manera. Entendí que lo más práctico era pasar página, no embarcarme en temas judiciales indefinidos e invertir el tiempo en mi recuperación, familia y proyectos”.

Ha destacado la cantidad de apoyo que han recibido por parte de otros artistas y fans. También por parte de sus compañeros de ‘Operación Triunfo’: “Sí, de alguno he notado bastante su ausencia, sobre todo, porque yo no lo hubiera hecho y, de hecho, no lo hice. No recibí ni siquiera una llamada y me dio bastante pena. Obviamente, no voy a nombrarlo porque prefiero no hacer comentarios, pero todos los demás han estado muy encima de mí”, decía contundente.

