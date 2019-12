4 Se ha emocionado al recordar lo afortunado que es

«Es solo que me han venido las sombras de lo mal que lo pasé hace ya un año y pico y me lo tragué como un “valiente” , he pensado en la gente que pasa las fiestas ingresada en los hospitales, me he acordado de la gente paseando con los goteros andando como puede, del de eco de la gente rota por el dolor en un pasillo del hospital he pensado en «joder que ya estoy en mi casa por fin” después de una semana… Y bueno, no sé si he llorado por lo mal que lo pasado, y también por la conciencia de la suerte que a veces tenemos la mayoría de nosotros y no nos damos cuenta, porque nos acostumbramos. Pero pensemos en esa gente al menos para hacernos un favor. Y bueno aquí estoy dándole las gracias a la vida…».