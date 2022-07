Manu Tenorio se ha abierto en canal frente a Toñi Moreno en ‘Déjate Querer’. El cantante ha mostrado una de sus facetas más desconocidas y ha hecho un repaso por los 20 años que lleva en la música. Con el pretexto de darle una sorpresa a un buen amigo, el concursante de la primera edición de ‘Operación Triunfo‘ ha recordado cómo vivió el abandono de su padre, lo que significó el poder comprarle una casa a su madre, así como su primer contacto con su mujer y la reciente muerte de Álex Casademunt.

Al echar la vista atrás, Manu Tenorio ha recordado la relación especial que mantiene con su tío Pedro, su principal figura paterna puesto que desde muy pequeño tuvo que aprender a vivir sin padre. «Desapareció, se desmarcó y dejó a mi madre sola con dos crías», rememora. El cantante relata que se fue con su hermana y su madre a vivir a casa de sus abuelos maternos, algo que con el tiempo ha agradecido puesto que le dio la oportunidad de estar tiempo con ellos. Con el dinero que ganó gracias a ‘OT’, Manu Tenorio lo primero que hizo fue comprarle una casa a su madre. «Es una de las cosas más bonitas que me dio esta profesión, brindarle a mi madre algo que le habían arrebatado», explica.

Manu Tenorio tiene muy claro que si su padre le pidiera perdón a día de hoy, no tendría ningún reparo en aceptar sus disculpas. «Cuando una persona aprende a personar es madurar como persona y crecer como ser humano. Le perdonaría, pero me costaría mucho trabajo. Esas cosas no han sido agradables, pero son necesarias para llegar hasta aquí», reflexiona.

También ha tenido bonitas palabras para su mujer, la periodista Silvia Casas, a la que conoció en una exposición de fotografía de Alejandro Sanz. Quiere agradecerle todo lo que ha hecho por él en una época en la que se vio solo sin ayuda de una discográfica. «Tengo mi propia oficina gracias al esfuerzo, trabajo y constancia. Menos mal que estuvo ella para apoyarme«, revela.

Su recuerdo a Álex Casademunt

Manu Tenorio recuerda que antes de entrar a ‘Operación Triunfo’ él ya cantaba con su grupo y con orquestas en bodas, bautizos y comuniones. Su paso por el programa le cambió la vida e hizo que no se decantara por estudiar derecho laboral. «Me generó un shock la popularidad, de un día para otro me conocían en México«, asegura. Por otro lado, el cantante también ha recordado la reciente muerte de Álex Casademunt, sobre la que ha insistido en que fue un golpe de realidad que sacudió a todos sus compañeros. «Los que estábamos en Madrid hablamos y lo único que pensamos era en ir a Barcelona. Nos ha dejado a todos muy descolocados. Era el más polifacético, se ha ido antes de tiempo, tenía mucho que ofrecer», insiste con un nudo en la garganta.