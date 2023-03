Manu Tenorio aclara cómo es su relación con sus compañeros de 'OT'

Han pasado más de dos décadas desde que el fenómeno 'OT' recorriera el país de norte a sur. Los miembros de la primera edición del talent show continúan siendo muy queridos y las relaciones que mantienen despiertan mucho interés. Manu Tenorio ha querido aclarar cómo se lleva con ellos después de un tiempo en el que las polémicas han sido una constante.

"El problema entre comillas que hay es que durante un tiempo nosotros nos llevamos extraordinariamente bien. Vivimos un momento histórico y nos unieron muchas cosas, pero como es natural, la gente hace su vida. Cada uno comienza nuevas etapas y se dispersa", ha afirmado el cantante durante su intervención en el programa 'Fiesta'. El sevillano ha explicado que mantiene una relación estrecha con 2 de los 15 que pasaron por la Academia, no son otros que Nuria Fergó y Alejandro Parreño. "Guardo una cierta relación con la mayoría, pero tengo una relación maravillosa con Nuria Fergó. La admiro mucho porque es una curranta nata. Con Alejandro Parreño también guardo una relación maravillosa y el otro día estuve en su concierto". Respecto al resto, ha subrayado que es normal la distancia. Eso sí, ha recalcado que esto no significa que si se reencuentra con alguno no se vaya a alegrar sumamente.

Manu Tenorio: "Yo no estoy en ningún whatsApp"

Los últimos años mucho se ha hablado de un chat en el que están metidos todos los miembros de la primera edición. "Yo no estoy en ningún whatsApp. No sé si existe uno clandestino y yo no estoy", bromeaba Manu Tenorio al respecto. "Los grupos de whatsApp vienen y van, algunos son temporales en función de un viaje que haces con amigos, otros son en función de un proyecto de trabajo y cuando se termina te sales". Asimismo ha señalado que él salió de un grupo en su momento y desconoce si algunos miembros de la primera edición siguen manteniendo el chat.

"Hay una parte del público o la prensa a la que le haría ilusión que siguiéramos manteniendo esa cohesión como aquel momento, obviamente eso no pasa en todas las familias, imagínate en un grupo", ha afirmado. Además, ha aprovechado para quitar hierro a una recientes declaraciones en las que hablaba del tema y se ha mostrado sorprendido por la repercusión que han tenido sus palabras.