Jorge Javier Vázquez ha desvelado un detalle desconocido hasta ahora de una de las maniobras de Isabel Pantoja que no gustará nada a Irene Rosales.

Según van pasando los días más sorprendidos nos quedamos con la última hora de la guerra que ha abierto Kiko Rivera con su madre, Isabel Pantoja. El dj ha roto relaciones definitivamente con la cantante y así lo dejó claro en una de sus últimas publicaciones en las redes sociales. Instagram le está sirviendo no solo para promocionar sus últimos trabajos, también para lanzar mensajes de lo más tajantes en relación a la polémica que tiene con su madre.

Pues bien, cuando parecía que ya no había más de dónde sacar en esta batalla familiar, Jorge Javier Vázquez compartía en el plató de ‘Sálvame’ una información que no va a gustar nada a su hijo, Kiko Rivera, y su mujer, Irene Rosales. «Esta información sale de una persona muy cercana a Isabel Pantoja. Según cuenta esta persona, cuando la madre de Irene Rosales fallece, la cantante quiere enviar una corona de flores al velatorio y pretende cargarle la cuenta a Mediaset», empezaba desvelando el presentador de televisión.

El presentador de ‘Sálvame’ hace hincapié en que es una noticia que sale del entorno más cercano de Isabel Pantoja. «Pero no es lo único que ha desvelado Jorge Javier sobre las maniobras de la tonadillera. Y es que todo hace indicar que pidió también un coche a la cadena para que la llevasen desde Cantora hasta el cementerio y luego la verdad es que no apareció ella. Después de que estaba todo organizado no apareció», declaraba.

Jorge Javier desvela un bombazo sobre Isabel Pantoja

Anabel Pantoja, que estaba en conexión en directo con el programa, ha querido confirmar que lo del coche es verdad. «Lo del coche es verdad, porque ella estaba en Cantora y pide el favor a Mediaset para ver si la pueden llevar a Sevilla. En cuanto a lo de las flores para la madre de Irene, tengo pruebas que demuestran que no se hizo cargo Mediaset».

Kiko Matamoros ha querido hacer un apunte sobre el interés que tiene Isabel Pantoja por el dinero: «Para que la gente sepa lo que le gusta el dinero a esta señora, lo que le gusta sobre todo abusar de terceras personas importándole un pimiento quiénes son, me voy a centrar en su hijo Kiko. Cuando él comenta que le ha utilizado más que él a ella, Kiko no percibió ni el 10% de lo que cobraron los dos por su intervención en Las Campanadas. Cuando Kiko anuncia el embarazo de Jessica Bueno, se cobraron 150.000 euros, y ella por el simple hecho de aparecer en la portada, cobró 10.000 euros», anunciaba.

¿Qué tiene que decir Irene Rosales al respecto?

Irene Rosales parece querer mantenerse al margen de toda la polémica, pero sí que ha querido compartir con sus seguidores que está cansada de que le metan en un asunto que según ella ni la va ni le viene: «Estoy un poco cansada de que me echen las culpas a mi de algo que no tengo nada que ver y de que me nombren a mi padre que es una persona anónima y está enfermo y a mi madre que ya no está aquí con nosotros».