El presentador de ‘Tu cara me suena’, Manel Fuentes, está de celebración. Pero no, no tiene nada que ver con ningún proyecto profesional, sino por algo más especial y personal. Y es que su hijo Max cumple la mayoría de edad y ha querido felicitarlo con un bonito mensaje, que ha acompañado con una galería que hace un repaso de cómo era su hijo de pequeño y cómo es ahora.

Y la diferencia es increíble. El hijo mayor de Manel Fuentes se ha convertido en todo un atractivo joven. «Hoy hace 18 años me estrené como padre por primera vez… Aún sigo aprendiendo día a día… Hoy que ya es mayor de edad os presento a una de mis fuentes de felicidad… Que los vientos te sean siempre favorables @max.fuentess!! Per molts anys!! ❤️», le escribía.

Los comentarios de los seguidores de Manel Fuentes no se han hecho esperar y le han dedicado al joven no solo sus mejores deseos para este día, sino que otros recalcan su atractivo y el gran parecido que hay entre padre e hijo: «😍😍😍 genética maravillosa!! Enhorabuena!!», «Tarzan y su hijo top top top ❤️❤️», «Felicidades a Max! Se parece mucho a ti!!!!❤️❤️❤️❤️», «Guaperas los dos!!😍🔝».

Su publicación más personal

De las tres fotos que ha compartido el presentador de televisión, hay una que se ha convertido en viral. Y es que su hijo Max es todo un hombretón. Padre e hijo posan en una paradisíaca playa en bañador después de haber disfrutado de un baño en el mar. Manel Fuentes no puede estar más orgulloso de su hijo.

Max acaba de cumplir los 18 años y para celebrarlo ha quedado con todos sus amigos. Manel siempre ha mantenido en un discreto segundo plano a su familia, a pesar de que es una de las caras conocidas del grupo Atresmedia. Y es que presenta desde 2011 presenta el exitoso programa de Antena 3, ‘Tu cara me suena’.

Manel Fuentes presenta a su hijo al cumplir los 18 años

De tal palo, tal astilla

La que también ha querido dedicarle unas bonitas a Max por su cumpleaños es su madre, Clara Cabezas: «Hoy hace18 años era domingo. Era el Día de la Verbena de San Juan. Barcelona estaba desierta y tú decidiste que tocaba nacer. Primera demostración de carácter. Por suerte, todo fue fácil y por la noche mirábamos contigo en brazos los fuegos artificiales desde la ventana de la clínica. Llegaste en un día de fiesta, de solsticio de verano, de música en las azoteas y de hogueras y petardos en la calle. Y esto siempre ha sido un buen presagio. Max, eres un tío fantástico. Ahora vuela, disfruta, vive intensamente y busca cada día la felicidad. Por muchos años, te quiero infinito», le escribía su madre con unas bonitas imágenes de su infancia.

Manel Fuentes tiene ya más de 95.900 seguidores en Instagram, pero ha dedicado esta plataforma a compartir imágenes sobre su trabajo. Si en algún momento ha compartido alguna publicación sobre su vida, ha sido algo muy esporádico y sin mostrar a ningún miembro de su familia.

Pero lo cierto es que siempre hay una primera vez, y Manel Fuentes no ha podido dejar pasar la oportunidad de mostrar el orgullo que siente como padre cuando su hijo mayor cumple la mayoría de edad. El presentador de ‘Tu cara me suena’ lleva más de 20 años con Clara Cabezas, de la que tampoco comparte nada. La pareja no solo tiene a Max, sino que tienen una hija llamada Bruna, que cumplirá los 13 añitos el próximo mes de julio.

El hecho de que Manel Fuentes haya compartido esta imagen de su hijo, que ya se ha convertido en viral, ha hecho que el número de seguidores del joven haya subido de una manera muy llamativa en Instagram. Y es que Max tiene su perfil abierto al público, por lo que cualquiera puede seguirlo para ver su día a día en las redes sociales. Aunque no es muy activo en su perfil, sí que lo es en sus Stories, desde donde ha estado compartiendo todos los momentos que ha vivido junto a sus amigos en el día de su cumpleaños.

Manel Fuentes, orgulloso de su trabajo

El presentador de televisión es un apasionado de su trabajo. Desde 2011 presenta el exitoso programa de Antena 3, ‘Tu cara me suena’. Esto le ha servido para conocer a gente maravillosa como Chenoa, Carlos Latre o Lolita Flores, que cada año se sientan en la mesa del jurado para calificar a los concusantes famosos. El programa se ha convertido en uno de los más divertidos de las noches de la televisión, algo que le ha permitido mantenerse en antena durante tantos años.