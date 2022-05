Este jueves 12 de mayo lleva marcado en el calendario de Malú desde hace bastante tiempo. Suponía el regreso de la artista a los escenarios después de más de dos años de parón obligado por culpa de una fractura de rodilla y una pandemia provocada por el coronavirus de por medio. La cantante ha vuelto a subirse a los escenarios en el Wizink Center de Madrid. En un concierto abarrotado de gente y con el cartel de entradas agotadas desde hace ya un tiempo. Todos esperaban volver a verla interpretar sus canciones más míticas o sus nuevos éxitos. Sin embargo, ha habido una notable ausencia en el photocall: la de su pareja, Albert Rivera.

Malú regresa a los escenarios después de más de dos años de parón

El que fuera líder de ‘Ciudadanos’ no ha posado ante los medios en el photocall previo al concierto de Malú. Por este sí han desfilado algunos rostros conocidos como Terelu Campos, Anna Ferrer o Massiel entre otros famosos. Sin embargo, ni rastro de Albert Rivera en esta zona. Lo cierto es que no es de extrañar, ya que pocas horas previas a que diera comienza el espectáculo, el ex político compartía una imagen a través de sus historias de Instagram que lo ubicaba fuera del país, concretamente en el Parlamento Europeo de Bélgica, en Bruselas. Esta cita de trabajo le habría impedido acompañar a Malú en su noche más especial.

Y es que por si fuera poco, este ha supuesto el primer concierto de la cantante después de haberse convertido en madre por primera vez de su hija Lucía, fruto de su relación con Albert Rivera. Aunque lo cierto es que durante los últimos meses han sonado con fuerza los rumores de ruptura entre la pareja, ellos no han querido ni confirmar ni desmentir la noticia sobre en qué punto se encuentra su relación. El hecho de que ahora Albert no haya estado presente en la noche tan especial para Malú hace avivar los rumores de crisis aunque, tal y como hemos dicho anteriormente, se encontraba fuera de España.

Los nervios de la artista por esta gira, tan esperada para ella

A lo largo de las últimas semanas, Malú ha hecho diferentes declaraciones sobre la etapa que está viviendo. Sin ir más lejos, acudió a ‘El Hormiguero’ donde Pablo Motos quiso saber cómo iba a organizarse ahora que es madre y se enfrentaba a más de 20 conciertos en los próximos meses. Para Malú no está siendo fácil y está muy nerviosa ya que «es la primera gira después de la lesión, de la pandemia, de la niña…”, dijo por aquel entonces. Durante su entrevista con Motos, aseguró que tal y como ha ido haciendo en ocasiones anteriores, no se quedará a dormir en ningún hotel. Todo lo contrario, cogerá carretera para volver a casa lo antes posible y estar así con su hija el mayor tiempo posible.

